Påstanden om at ytringer er helseskadelige, hviler på særdeles tynn dokumentasjon, mener en professor.

– SIANs folkemøter har skapt debatt. Oppsiktsvekkende nok har motdemonstranter utøvet vold mot SIAN-medlemmer og politiet, og både politibiler og forretninger er blitt utsatt for hærverk, skriver professor i medisin Stig S. Frøland i Klassekampen , og legger til:

– Voldsbruken har i liten grad vært fordømt klart og utvetydig av toneangivende personer på venstresiden. Tvert imot har flere forsøkt å unnskylde denne voldsberedskapen med ulike argumenter, som i realiteten avslører en dyp forakt for ytringsfriheten.

Klassekampen-skribent Linn Stalsberg hevder SIANs ytringer er helsefarlige. Hun refererer til en gammel artikkel som «koblet høyt blodtrykk til rasisme». Frøland påpeker imidlertid at denne handlet om opplevd rasisme, ikke hatefulle ytringer.

– Høyt blodtrykk er uten tvil hyppigere i den afroamerikanske befolkning enn hos hvite amerikanere, men mekanismene ved sykdommen er ikke klarlagt og omfatter så vel biologiske som sosiale og livsstilsrelaterte faktorer. Det foreligger meg bekjent ingen overbevisende dokumentasjon for at «hatefulle ytringer» per se utløser blodtrykkssykdom.

Videre tar Frøland for seg Stalsbers andre vitne, den kliniske psykologen Ramani Durvasula, som i sosiale medier har sagt at «rasisme» medfører en rekke psykologiske effekter, som til og med disponerer for infeksjon med coronavirus.

– Vitenskapelige holdepunkter for dette er totalt fraværende. En annen sak er at minoritetsgrupper i flere land ser ut til å rammes hardere av den pågående pandemien enn majoritetsbefolkningen. Mange faktorer kan her spille en rolle. Heller ikke Durvasulas luftige spekulasjoner omfatter såkalt hatefulle ytringer som sykdomsfremkallende årsak, skriver Frøland, og avslutter med en advarsel:

– Det er foruroligende at Stalsberg og hennes meningsfeller ikke erkjenner at vold mot politiske motstandere er ødeleggende for ytringsklimaet i et liberalt demokrati.