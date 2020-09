annonse

Lederen i Antirasistisk senter mener at antirasister blir forfulgt, og at det er skadelig for norske utdanningsinstitusjoner.

– I sin dekning av kunststudenters engasjement mot rasisme, tar enkelte medier metoder i bruk som gir assosiasjoner til mørke, amerikanske krefter, skriver Rune Berglund Steen i Utrop, og legger til:

– Etter at studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) sto fram og krevde antirasistiske tiltak ved skolen, har det vært et uvanlig hardt kjør mot dem i offentligheten, ikke minst fra mange av de største medieinstitusjonene og mest toneangivende stemmene i norsk presse.

Berglund Steen hevder at kritikerne ikke ønsker å forstå studentene, og at de får ikke respekt for å prøve å følge opp det antirasistiske engasjement på sin institusjon. Han hevder videre at motstandere av antirasisme tar tak i det som kan overdrives og karikeres.

– Dette er hvordan folk på enkelte andre politiske fløyer gjerne holder på – å overdrive hva studentene faktisk sier inn i det absurde, for slik å framstille dem som latterlige og i verste fall farlige, sier han, og tilføyer:

– I en så polarisert debatt som ofte hersker på dette feltet, hadde vi vært tjent med at man rett og slett skriver litt mer nøkternt om dem man er uenig med.

Berglund Steen skriver videre at det gjerne påstås at antirasister importerer ideer fra amerikansk antirasisme. Men denne overdrevne motreaksjonen, ønsket om å sable ned, den er importert den også, ifølge ham. Dette er ikke deler av amerikansk offentlighet vi normalt ønsker å ha som mal, tenker Berglund Steen.

Han hevder videre at mange skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge har manglende beredskap til å håndtere rasisme, og altfor mange elever og studenter har erfaringer med rasisme.