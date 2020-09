annonse

Avgiftsreduksjoner blir en viktig prioritet for Frp i høstens budsjettforhandlinger. Dette varsler partileder Siv Jensen.

– Regjeringen kan bare glemme å få vedtatt et statsbudsjett uten et tydelig Frp-stempel, sa Jensen da hun talte til partiets landsstyre på Gardermoen lørdag, ifølge NTB.

– Det er tid for handling. Avgiftene skal ned, og vedtakene skal gjøres denne høsten, sa Siv Jensen.

– Det må bli slutt på at norske myndigheter subsidierer svenske kjøpmenn og straffer de norske, fortsatte hun.

– Uansvarlig

Samtidig varsler Jensen enda flere områder der Frp vil kreve gjennomslag når regjeringen søker støtte for statsbudsjettet neste år. Dette gjelder blant annet bedre kår for pensjonistene og flyktning- og asylpolitikken. Hun slår for eksempel fast at det ikke kommer på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år.

Videre stiller hun seg sterkt kritisk til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som fredag konstaterte at Norge snart kan ta imot asylsøkere fra greske leirer.

– Det var uansvarlig før vi fikk coronapandemien, og det er enda mer uansvarlig å gjøre det nå mens vi står midt oppi den, sa Jensen.

Forsiktig positiv til Sp-samarbeid

Partilederen sier til NTB at Senterpartiet ofte kan være enige med Frp, men at et samarbeid ikke er aktuelt før Sp kommer tilbake til borgerlig side.

– Først må Sp bytte side, det har Vedum avslått. Mange av Vedums løsninger på samfunnsutfordringene kan Frp være helt enig i. Han kommer aldri i verden til å få gjennomført dem når han skal samarbeide med de partiene han har planer om å samarbeide med. Men det er et valg Sp har tatt, sier Jensen.

