Flere tusen mennesker ville høre på Donald Trump i Pennsylvania. Samtidig ble det en pinlig affære for presidentutfordrer Joe Biden i Kenosha, der kun journalister møtte opp.

– Hvor er støtten til Joe Biden, var det mange som spurte på Twitter, etter at det ble lagt ut flere videoer som viste en folketom by da 78-åringen talte i Kenosha.

The media is going to have to start interviewing other media. There are approx. 20 locals from Kenosha here. Some have asked us what’s going on. They are hanging out because of media row. 20 minutes till Biden’s appearance. Where is the support for Biden? pic.twitter.com/1plnRbRYlg — Mythinformed (@MythinformedMKE) September 3, 2020

Another hotspot in #Kenosha. A hand full of journalists, but no one else. Where is the support for Joe Biden? pic.twitter.com/rVN6YqsYWQ — Mythinformed (@MythinformedMKE) September 3, 2020

En person hadde imidlertid møtt opp med en plakat med påskriften «Uncle Joe». Men det er usikkert om denne personen var der for å trolle eller støtte 78-åringen.

So far only one person has showed up in Kenosha for Biden’s visit pic.twitter.com/gwuog2EJwb — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) September 3, 2020

Bare noen dager i forveien besøkte Donald Trump den samme byen, og ble møtt av et hundretalls supportere.

President @realDonaldTrump’s welcoming crowd to Kenosha, Versus Joe Biden’s welcoming crowd. pic.twitter.com/bTLX1QyU9c — Students For Trump (@TrumpStudents) September 3, 2020

I Pennsylvania var det derimot smekkfullt av Trump-tilhengere. Flere tusen mennesker møtte opp på en lokal flyplass for å høre presidenten tale.

Men kun noen få hundre fikk slippe inn på grunn av Pennsylvanias strenge coronaregler. På utsiden samlet flere tusen mennesker seg for å se talen via storskjerm.

The primary OVERFLOW crowd at the @realDonaldTrump Peaceful Protest in Latrobe, Pennsylvania! pic.twitter.com/31Y40L6NKs — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) September 3, 2020

WOW! Huge crowds for President Trump in PA hours before his event this evening. Pennsylvania is Trump country! 🇺🇸🐘💪pic.twitter.com/L7JtEXLzlF — Abigail Marone (@abigailmarone) September 3, 2020

– Flere tusen Trump-supportere er på vei til flyplassen for å høre presidenten snakke. Noen hadde til og med ventet i over ett døgn, skrev CBS Pennsylvania.

Flere videoer av det massive oppmøtet kan du se under.

This is the overflow crowd at the Trump MAGA rally tonight in Latrobe, PA. Pennsylvania Patriots were out IN FORCE. pic.twitter.com/BoOWSi23RP — Karl Jarek (@KarlJarek) September 4, 2020