BBC nye sjef Tim Davie vil skape en nøytral allmennkringkaster for hele Storbritannia, ikke bare for venstresiden.

Han tok over som sjef denne uken, og da uttalte han at BBC skal være upartisk og nøytral, skriver Daily Mail.

Davie vil ikke ha nyheter som er tydelig farget av journalistens politiske ståsted. Ei heller ansatte som driver politisk aktivisme på sosiale medier.

Han mener det er ikke forenlig med en allmennkringkaster.

Han sier videre at rundt halvparten den britiske befolkningen anser ikke BBC som nøytral. Han vil at de som jobber i BBC skal gjøre kanalen mer spennende, finne nye viklinger, være nysgjerrige og presentere det med originalitet. De skal bruke sin erfaring, men ikke sin personlige agenda.

Han understreker at dette har ingenting med demokratiske verdier og liknende. Men for å rette opp en politisk skjevhet. De skal formidle nyheter nøytralt, uten en egen agenda.

Med Tim Davie i sjefsstolen har han også omgjort vedtaket som ville fjerne de patriotiske sangene «Rule Britannia» og «Land of Hope and Glory» på BBCs årlige festival Last Night of the Proms.