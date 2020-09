annonse

Tyskernes eksportorientere økonomi gjør Tyskland og EU sårbart for politisk utpressing fra strategiske rivaler i det internasjonale systemet.

Tyskland er Europas ubestridte økonomiske hegemon. Med en industriell produksjon som er større enn Storbritannias og Frankrikes til sammen, har det mektige sentraleuropeiske landet lenge vært lokomotivet som har drevet Europas økonomi fremover. Men Tysklands økonomiske suksess ledsages av en farlig politisk slagside: Overdreven avhengighet av tilgang til utenlandske markeder for å selge sine produkter, gjør landet strategisk sårbart for politisk utpressing.

Tyskland har en eksport-drevet økonomisk modell, hvor landet hovedsakelig selger etterspurte høykvalitetsindustrivarer i hopetall verden rundt. Eksporttallene som en del av brutto nasjonalprodukt (BNP) er astronomiske. Hele 1.327 milliarder euro – eller ca. 47 prosent – av Tysklands BNP i 2019 kom fra eksport av varer og tjenester til utlandet. Hele landets økonomiske modell er derfor avhengig av godviljen til internasjonale kunder for å holde aktiviteten i gang.

Hvis viktige internasjonale markeder stenges for tyske varer, kan de økonomiske hjulene bremse voldsomt opp og det tyske lokomotivet risikere å spore av – med potensielt katastrofale økonomiske konsekvenser. I ytterste konsekvens, risikerer Tyskland voldsomme økonomiske nedgangstider og massearbeidsledighet, hvis landet blir stengt ute av nøkkeleksportmarkeder.

Det er derfor i Berlins kjerneinteresser å opprettholde tilgangen til sine viktigste utenlandske eksportmarkeder, for å holde sin egen økonomi flytende. Med minnet om de katastrofale konsekvensene av Weimar-republikkens økonomiske kollaps fortsatt friskt i minnet, er den tyske regjeringen villig til å svelge mange politiske kameler for å opprettholde status quo i det internasjonale handelssystemet.

I løpet av det siste tiåret, har andelen av Tysklands totale eksport av varer til autoritære stater og potensielle politiske rivaler – som Kina – blitt svært viktig for den tyske økonomien. Bare mellom 2009-2019, vokste tysk eksport til Kina med astronomiske 121 prosent – til totalt 120 milliarder euro per år. I samme periode vokste eksporten til USA, Tysklands viktigste eksportmarked, med «bare» 33 prosent – til totalt 132 milliarder euro.

I 2019 gikk 7,29 prosent av Tysklands totale eksport til Kina, som gjør at den østasiatiske giganten allerede er Tysklands tredje viktigste eksportmarked – etter USA (8,77 prosent) og Frankrike (8,01 prosent). Men grunnet en voldsom årlig vekst, vil landet trolig ta over tronen som Tysklands viktigste eksportmarked innen få år. Denne utviklingen gjør tyskerne stadig mer økonomisk avhengige av Kina – med potensielt uheldige geopolitiske konsekvenser, ikke bare for Tyskland selv, men også Europa.

I 2019 kunne ca. 3,4 prosent av Tysklands BNP spores direkte til eksport til Kina – et tall som forventes å øke videre i tiden fremover. Dette avhengighetsforholdet gjør Berlin stadig mer strategisk sårbart mot press fra Beijing, som kan bruke markedstilgang til sine nasjonale markeder som et forhandlingskort for å tvinge frem politiske konsesjoner fra Berlin. Tysklands nølende og halvhjertede respons på forvitringen av Hongkongs friheter, menneskerettighetsovergrepene mot uigurene i Xinjiang-provinsen og den pågående militarisering av Sør-Kina-havet, vitner om en tysk regjering som ikke tør å stå opp for sine egne verdier når det kommer til forholdet med Beijing.

Hvis dette avhengighetsforholdet kun hadde gått utover Tyskland, ville det vært mindre problematisk. Men gitt Berlins dominerende posisjon innad i EU, setter denne latente strategiske svakheten Europa i en lite attraktiv posisjon. Siden Tyskland blir stadig mer avhengig av kinesisk markedstilgang for å holde sin egen økonomi flytende, blir Tysklands strategiske sårbarhet videreført til EU.

Som EUs betalingsmester, har Tyskland i prinsippet de facto vetorett innen en rekke viktige strategiske spørsmål i europeiske politikk. Den tyske eksportorienterte økonomiske modellen undergraver derfor EUs politiske- og strategiske autonomi, med tanke på den større geopolitiske og ideologiske maktkampen som i dag utfolder seg i det internasjonale systemet.

Tyskland må derfor ta mye av skylden for at EU har sviktet totalt i å stå opp for sine egne verdier i møtet med stadig økende kinesisk makt, samt anti-demokratiske og anti-menneskerettslige politikk, som i prinsippet representerer antitesen til verdiene som EU ble bygget på i ruinene etter Andre verdenskrig. Dette er skammelig gitt Tysklands belastede historie knyttet til autokratiske og totalitære styresett.

Så lenge disse strategiske sårbarhetene eksisterer, kommer de til å bli utnyttet av politiske rivaler. Det er derfor på høy tid at Tyskland iverksetter omfattende reformer for å ta tak i den latente sårbarheten i landets økonomiske modell, slik at EU kan stå friere til å stå opp for sine egne idealer og verdier i møtet med et stadig mer faretruende internasjonalt politisk landskap.