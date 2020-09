annonse

Mens USA har kjempet kriger mot svake motstandere, har andre stormakter tatt igjen amerikanernes militære forsprang i andre områder i raskt tempo.

Harry J. Kazianis, direktør i tenketanken Center for the National Interest, har skrevet en kommentar om den nylige publiserte Pentagon-rapporten om Kinas stadig voksende militære evner i tidsskriftet The American Conservative.

Kazianis innleder teksten med vise til at militæranalytikere fra hele det amerikanske politiske spekteret har advart i minst ti år om den økende sårbarheten til en av grunnpilarene for amerikansk militærmakt, som igjen garanterer USAs globale hegemoni: Evnen til å sende styrker til hvor som helst på planeten uten å være sårbar for militære angrep fra rivaler.

Dette er betydningsfullt av en veldig enkel grunn forklarer Kazianis, og siterer en pensjonert amerikansk etterretningsanalytiker: «Hvis USA ikke kan komme til striden, blir avskrekket fra å kjempe, eller hvis styrkene blir ødelagt på bakken før Washington kan kjempe, er dagene da USA ble kalt en supermakt over.»

Langdistansevåpen

Kazianis skriver at takket være spredningen av langdistansevåpen – som for eksempel nye typer kinesiske missiler – blir rommet for å trygt anvende viktige deler av amerikansk militærmakt i utlandet sakte og effektivt innsnevret; enten det handler om å utstasjonere styrker, krysse det åpne hav eller fly høyt på himmelen.

Grunnet vanskeligheten og de store kostnadene knyttet til å motvirke det som er billige, svært nøyaktige og relativt enkle systemer å bygge, kan USA for første gang på flere tiår bli militært beseiret av relativt jevnbyrdige militære rivaler som Kina og Russland i tilfelle militær konflikt i spesifikke geografiske regioner. USA risikerer også store militære tap i utvalgte militære scenarioer som involverer regionale motstandere som Nord-Korea, Iran eller andre.

«Amerikansk hegemoni – regionalt eller til og med globalt – vil en dag kunne bli utfordret eller feid bort av en salve av billige kinesiske, russiske eller iranske ballistiske missiler,» advarer Kazianis.

Feil fokus

Kazianis forklarer at varselskiltene har vært tydelige i lang tid nå, men at denne voksende utfordringen i stor grad har blitt ignorert av Washington. USA har i stedet gått etter fiender som ikke har kapasiteten til å utfordre amerikanske militæroppbygginger eller operasjoner i utlandet. Den amerikanske militærinvasjonen av Afghanistan i 2001, dronekampanjene i krigen mot terror, den militære kampanjen mot Islamsk stat (IS) og forskjellige luftangrep mot Syria – er alle konfliktområder hvor det amerikanske militæret har blitt utplassert uten motstand, eller brukt våpen som rivalene ikke har hatt rekkevidde til å slå tilbake mot.

Den falske følelsen av militær sikkerhet forsvinner likevel raskt når man ser på den amerikanske militære strategiske situasjonen i Asia og Stillehavet. Washingtons evner til å bestride Beijings voksende militærmakt i Øst- og Sør-Kinahavet, samt enhver potensiell konflikt over Taiwan, er i klar tilbakegang. Kina har bevisst utviklet sine væpnede styrker med det spesifikke målet om å nøytralisere den militære verdien til amerikanske baser i regionen. Beijing har gjort store investeringer i forskjellige militære områder, inkludert storanskaffelse av cruise- og ballistiske missiler – en militærstrategi kjent som nektelsesboble-kapasiteter (anti-access / area-denial, eller A2/AD). Amerikanske militærbaser på den japanske øya Okinawa, selv den avsidesliggende militærbasen i på øya Guam i Stillehavet, ligger nå innen rekkevidde for kinesiske missiler.

Kazianis siterer nok en gang en tidligere høytstående tjenesteperson i Pentagon for å underbygge argumentet sitt: «De fleste, om ikke alle, amerikanske militærbaser i en konflikt med Kina ville bli gjort ubrukelige i lang tid i tilfelle langvarig krig – og kanskje skadet til det punktet hvor de ville bli gjort ubrukelige.»

En nylig demonstrasjon av Kinas nyervervede militære kapasiteter fungerer som en klar advarsel til USA. Beijing viste i forrige uke frem sine såkalte «hangarskipsdreper»-missiler – kjent som DF-21D og DF-26B – i det omstridte Sør-Kinahavet. Missilene, som ble skutt fra forskjellige steder i Kina, er svært mobile og har en rekkevidde på henholdsvis 1.800 til 4.000 kilometer. Selv om missilene ikke ble testet mot fiendtlige maritime mål, viste testen at slike våpen er operasjonelle og klare for kampoperasjoner, samt at kineserne har den nødvendige kommando og kontroll-, logistiske- og operasjonelle kunnskapen til å bruke dem.

Det amerikanske militæret står overfor en lignende, men mindre prekær situasjon i Midtøsten med tanke på Iran. Selv om landet mangler ressursene, den teknologiske basen eller evnen til å kopiere Kinas nektelsesboble-kapasiteter, har Teheran bygget opp en stor styrke offensive ballistiske- og cruisemissiler over de siste tiårene som kan utfordre USAs militære overlegenhet i Midtøsten.

I et krigsspill mellom USA og Iran som Kanizais tok del i for noen år siden, klarte Iran å senke flere amerikanske krigsskip og ett hangarskip i løpet av de første timene av en hypotetisk krig – takket være evnen til å overvelde amerikanske missilforsvarssystemer med en overveldende mengde prosjektiler.

Lyspunkt

Kazianis konkluderer med at det likevel finnes noen lyspunkt fra et amerikansk standpunkt. USAs militære har lenge vært klar over det overnevnte problemet, og utfordringen står nå sentralt i Pentagons strategiske tenkning, slik det ble tydeliggjort i den nylig publiserte rapporten om Kinas militære.

De siste årene, har Pentagon investert i kapasiteter for å forsikre at USA på nytt skal lære hvordan best krige i omstridte militære områder. Dette er en ferdighet som tydelig har blitt forsømt i løpet av de to siste tiårene, grunnet alt fokuset på terrorisme og antiopprørsdoktriner.

Imidlertid investerer Kina og andre rivaler av USA i nye generasjoner av hypersoniske ballistiske missiler, som gjør det til et åpent spørsmål om amerikanske militærstyrker vil ha samme den evnen til å utplassere styrker hvor og når de vil – spesielt i Asia, Midtøsten og til og med Europa.

«Dette kan bare bety at dagene med amerikansk hegemoni er tydelig truet,» konkluderer Kazianis.