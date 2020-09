annonse

En mann gikk til angrep på bil, bolig og motorsykkel med øks etter at han oppdaget at utleieren hadde overvåket ham selv og samboeren i intime situasjoner.

Mannen slipper helt å betale erstatningskravet og unnslipper også fengsel.

I juni ble den 64 år gamle huseieren dømt i Oslo tingrett fordi han med flere små kameraer hadde fulgt med på leietageren og datteren hennes i årevis. Det var kamera på badet og to soverom i boligen.

Da kjæresten til kvinnen fikk greie på det, tok han en øks og gikk løs på bilen til 64-åringen. Bilen ble påført skader til en verdi av 250 000 kroner.

Deretter skadet han mannens motorsykkel før han gikk inn i leiligheten og raserte denne.

Oslo tingrett har konkludert i dommen med at mannen hadde god grunn til å være sint og kaller det «berettiget harme».

Oslo tingrett har nå dømt mannen til betinget fengsel i 90 dager og en bot på 10.000 kroner til staten, skriver Aftenposten. For skadene slår retten fast at mannen helt skal frikjennes fra å betale skadeserstatning.

– Gitt den forutgående svært alvorlige krenkelsen tiltalte og tiltaltes kjæreste hadde vært utsatt for av fornærmede, er man etter rettens syn klart innenfor berettiget harme, skriver tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

Den fornærmede utleieren ble selv i juni dømt til ni måneders fengsel, hvorav fem ubetinget, for seksuelt krenkende atferd for å overvåket leietakerne i seks år. Mannen hadde under sitt vitnemål i retten sagt seg villig til å dekke tapet fremfor at tiltalte i saken skulle dekke det, skriver NTB.