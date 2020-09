annonse

Novak Djokovic er kastet ut av US Open etter å ha slått en ball som traff en linjedommer i halsen.

Det skjedde etter at han tapte et game. Serberen innså hva han hadde gjort og strakk ut hånda for å si unnskyld. Linjedommeren ble liggende og holde seg til halsen.

Han gikk også bort for å sjekke hvordan det hadde gått med kvinnen som ble truffet.

Episoden skjedde i den 4. runden av årets US Open i kampen mot Pablo Carrena Busta. Spanjolen ledet 6-5 i det første settet da “slaget” fra Djokovic rammet.

Novak Djokovic var på jakt etter sin 18. Grand Slam-tittel da han ble kastet ut av turneringen. Djokovic var storfavoritt til å vinne i Rafael Nadals og Roger Federers fravær.

Her kan man se hendelsen.

LMFAOOOOOO DJOKOVIC GOT DISQUALIFIED FOR THIS LMAOOOOO pic.twitter.com/hSJCMlBNlC — Barry McCockiner (@MegaRacismHater) September 6, 2020

