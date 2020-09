annonse

annonse

Fremskrittspartiet skal ikke støtte en regjering de ikke er en del av, etter valget i 2021. Det besluttet Frps landsstyre søndag, ifølge NTB.

Frp vil fortsette denne årelange strategien til tross for at partiet gikk ut av regjering i januar. Frp forbereder seg til å forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjett i høst.

Partileder Siv Jensen sier landsstyret er tydelig på at Frp «ikke har noen appetitt» for å gå inn i en regjering med KrF og Venstre.

– Samtidig anerkjenner vi at det er velgerne som skal sette sammen Stortinget. Skal vi gå i regjering handler det om oppslutning og gjennomslag, sier hun til NTB.

Krever gjennomslag

Men Siv Jensen avviser at det er noen motsigelse i regjeringsstrategien og det at partiet kan støtte regjeringens budsjett.

– Vi har gått ut av denne regjeringen og vi har sagt at vi gjerne kan sette oss til forhandlingsbordet for å se hva vi kan få av gjennomslag. Det er fullt mulig for regjeringen å gå til andre partier. Regjeringen må ha flertall, men det er ikke gitt at de får det med oss, sier hun.

annonse

Et enstemmig landsstyre vedtok også fem krav før budsjettforhandlingene, inkludert: Antall kvoteflyktninger Norge skal motta settes til «et minimum» neste år, bistandsbudsjettet må reduseres og hjelp til nærområder av krig og konflikter styrkes.