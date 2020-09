annonse

Kastet stoler på politiet som rømte.

Flere videoer på sosiale medier viser at både politi og kvinner ble angrepet av den rasende mobben under SIAN-markeringen forrige helg. Flere skal ha ropt «allahu akbar» i det de angrep politiet.

I videoene under kan vi se at den rasende folkemengden springe etter politibilene.

In the pacifist #Oslo in Norway today there was a #war scene in the main center. SIAN, anti- Islamic Movement since 90’s , spat on #Koran. Many youngs were against them but situations is degenerated against a fleeing police to avoid a state violence, “Allah Akbar!”.Now it’s quiet pic.twitter.com/Y0O2IPjQIx

