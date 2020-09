annonse

Flere sjokkerende videoer fra Australia vekker oppsikt.

Det er blitt delt flere videoer fra Australia der politiet har arrestert kvinner og menn som ikke har ønsket å bære ansiktsmaske.

I videoen over blir en kvinne overfalt av en politimann som tar kvelertak på henne og slenger henne i bakken. Under kan du se videoer fra andre arrestasjoner og reaksjoner.

Meanwhile, in Melbourne… Pregnant mum arrested in front of her children & all her devices/computers seized because of a Facebook post about a proposed lockdown protest.. pic.twitter.com/CuFyQzwxHp

WATCH @VictoriaPolice execute a warrant and ARREST pregnant woman in front of her children as she begs for mercy for a Facebook post.

RT it for the world to see what is happening in Melbourne, Australia.

– via @OzraeliAvi https://t.co/pDZeVij0lr

— Magenta Pixie (@MagentaPixie) September 2, 2020