annonse

annonse

Barneloven går sin gang. Den hittil skjeve og fremfor alt uryddige gangen gir inntrykk av å være opptatt av kvalitet, helhetsvurdering og lignende plussord.

Et offentlig utvalg er oppnevnt til å behandle et omfattende mandat hvor det også skal ses nærmere på språk og begrepsbruk. Hva som inngår i «helhetlig» kan imidlertid være noe ullent. Er det alt som befattes av barnelovens nedslagsområde, i særlig grad de rettslige sidene med behov for klargjørende lovforarbeider som autoritative rettskilder? Eller også er det visse spørsmål man helst unngår og som iallfall tilsynelatende behandles annetsteds i «systemet»? Vil for eksempel utredning av bruk av sakkyndig ekspertise bli administrert bort sammen med et opplagt men ikke nødvendigvis selvsagt tema som oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag?

Les også: Inkompetanse blant sakkyndige i foreldretvister

annonse

Bruken av sakkyndige har lenge vært en verkebyll, men sjelden eller aldri blitt problematisert på seriøst vis, for eksempel i form av krav til akademiske begrunnelseskrav og vitenskapelighet. I sin tid fikk de sakkyndige et eget bukk- og havresekkutvalg (NOU 1995:23) hvor mandatet forsåvidt ikke så så galt ut, men hvor psykologene og psykiaterne i utvalget, alle med næringsinteresser i bransjen, i strid med hva mandatet foreskrev, unnlot å gjøre rede for empiri, teori og metode. Det man slipper unna med synes å være et greit læringsprinsipp for sakkyndige i rettens tjeneste. Departement og fagmiljøer, i og utenfor rettslige systemsammenhenger, unnlot å påpeke svikten den gang. Ønsker om forskning og fagutvikling er blitt gjentatt i flere tiår. Referert også i Agenda Kaupangs rapport på bestilling fra barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLID). Her sies det per 2015 avsluttende i kapittel 11.3 Vurdering, side 82) at «Vår gjennomgang av forskningsstatus og fagdebatten viser at det er begrenset med empirisk forskning på sakkyndigarbeide og sakkyndigbevis, og det synes derfor å være behov for å styrke dette feltet forskningsmessig».

Les også: Anonym psykolog: Å skremme ungdom til klimaangst kan føre til selvmord

Det er ikke første gang dette ønsket ytres. Intet har skjedd de siste 5 årene, eller for den del de siste 25. Intet vil skje. En slik dyster spådom begrunner jeg med erfaring, da jeg har fulgt med de siste 25 årene, sogar levert innspill til det gamle utvalget og i høringsuttalelser til barnelovens ulike sider påpekt den formidable akademisk-faglige svikten for barne- og foreldrerettens nedslagsfelt. Norske psykologer som dominerer med sine kliniske selvforsikringer vil aldri være i stand til å produsere forskning på eget revir, verken utfra akademiske forutsetninger eller tillempet rettens behov for tydeliggjøring av hva som etter psykologfaglige kriterier og definisjoner også må anses relevant i rettslige kontekster.

annonse

De som tviler på mine ord kan ta en titt på hvordan Fagetisk råd (FER) i Psykologforeningen omformulerer klager på sakkyndige fra klienter i familiesaker. Her er det lite rom for læring. Iallfall hvis man anvender det mest iøynefallende og grunnleggende av alle pedagogiske og for den del psykologiske læringsprinsipper, navnlig tilbakemelding. Her er vi kan hende ved kjernen av hvorfor og hvordan psykologer i rollen som sakkyndige heller må ut av systemene og ikke gis høyere status slik et nytt forslag fra departement om utvidelse av Barnesakkyndig kommisjon (BSK) til også å gjelde foreldretvister (barnefordeling) legger opp til: De sakkyndige og den yrkesgruppen de normalt tilhører, psykologene, mangler helt elementære metodeforutsetninger. De har ikke begrep om kvalitetssikring, i hvert fall ikke i termer av metodisk feilkildesøk i oppdragets linje, eller lignende definisjoner gagnbar i svært mange andre yrkeslivssammenhenger.

Psykologer vil helst ikke forholde seg til definisjoner og kriterier. Presisjon og metodekrav går nemlig ut over «de sårbare barna» får vi høre hvis vi presser litt på. Som om det å unndra seg krav til kompetanse er meningsbærende og eller forsvarlig. Psykologer sverger til sin påstått kliniske intuisjon. Hva da med de barna som ikke oppdages fordi de sakkyndige mangler faglige forutsetninger for sine oppdrag; fordi de sakkyndige ikke evner å se og forstå konsekvensene av press og påvirkning, lojalitetsskvis og foreldrefiendtliggjøring? Inkompetente psykologer truer rettssikkerheten. De sakkyndige mangler begreper og definisjoner for risikovurdering selv om det inngår i mange mandater. Likeså for troverdighet i den grad sakkyndige settes til å vurdere utsagn og vitnebeviser. «Tilknytning» og «sårbarhet» er rene magien ingen lekfolk må klusse med.

Les også: Forening frykter kutt i psykologtilbudet i kommunene

Kompetansesvikten er ikke uvanlig også for den yrkesgruppen som administrerer sakene: dommerne med juristutdanning. Når en sakkyndig har briljert om en foreldreparts «manglende evne til mentalisering», en ny schläger blant de som sverger til psycho-babble uten krav til presentasjon av etterprøvbare metodiske kartleggingsverktøy, vil en dommer ikke sjelden la seg dupere. Eller hoppe over gjerdet der det er lavest. Selv om retten har særlig ansvar for forsvarlig saksopplysning. De sakkyndige brukes ikke for sine etterprøvbare fagkunnskaper, herunder utredningskompetanse for sortering av skitt og kanel, men for bevis og argumentasjonskjedemessige hensyn. Der var vi for 25 år siden og der er vi i dag. Forskjellen nå er at de sakkyndige har sugerør i statskassen og foreldrene slipper å betale. Foreldre presses til å godta oppnevnelse av sakkyndige som heller forlenger og vidløftiggjør saksopplysningen. Konfliktnivået blir ikke dempet med de sakkyndige. Rollen som mekler og eller veileder er de ikke skikket for. Skrive rapporter kan de ikke, noe et BSK med utvidet mandat og bestående av psykologkolleger med de samme mangler, ikke er kompetente til å oppdage. Det er ille nok i barnevernsaker. Kvalitetsvurdering av sakkyndige fra BSK er derfor ingen god ide. Hvitvask av inkompetanse er det motsatte av rettssikkerhet.