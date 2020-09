annonse

Daniel Sundkvist skriver så godt om kvinnelig politi at det nesten blir lattermildt.

Som kvinne i et mannsdominert yrke selv (dørvakt), ser jeg absolutt utfordringene han nevner. Jeg er av de få som har «baller», og rettferdighet er min akilleshæl. Å være på jobb i voldelige settinger med andre kvinner som ikke er av min kaliber, har flere ganger sørget for at situasjonen har blitt ukontrollerbar, eller har måtte bli løst av andre parter enn mine egne kollegier, fordi de har blitt handlingslammet, har vært svakere stilt, eller bare blitt redde.

Mine mannlige kollegier følte seg alltid trygg med meg på jobb, ja, de lente seg faktisk mer på meg enn på hverandre, men de valgte alltid bort andre kvinnelige kollegier, av samme grunn som jeg selv gjorde. Jeg ble en dag dratt inn på teppet for å «diskriminere de kvinnelige ansatte som vaktsjef». Faktum var at jeg ofte var alene på jobb når jeg hadde disse kvinnelige kollegiene med på laget mitt, for de fungerte utmerket i rolige settinger, men forduftet når det brant på dass. Nei, ikke alle kvinner egner seg til slike yrker, og denne likestillingen går, dessverre, ofte på bekostning av trygghet og sikkerhet.

Samtidig må vi tenke litt på hvem dette gjelder. Radikale muslimer og ekstremister. Muslimer som mener at kvinner ikke er noe verdt. Jeg har selv opplevd store utfordringer i konfliktsituasjoner som har omhandlet en muslimsk mann som ikke ønsket å bli irettesatt av en kvinne.

Mer enn én gang har situasjonen eskalert helt voldsomt kun fordi jeg er kvinne og vedkommende en muslimsk mann som ikke ønsker å bli talt til av en kvinne. I slike situasjoner må man kjenne egen begrensning og tilkalle mannlige kollegier. Det er som regel fort gjort når man har et godt vaktlag som dørvakt i Oslo sentrum, men det er overhode ikke like enkelt som politi under et voldelig sammenstøt eller i en nødssituasjon.