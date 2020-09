annonse

annonse

Biden holdt pressekonferanse på frtedag og journalistenes stilte knapt et eneste inngående spørsmål. Det får konservative kommentatorer til å reagere, skriver Fox News.

For en sjelden gangs skyld lot Joe Biden stille ham spørsmål etter et innlegg han holdt i hjemstaten Delaware. Men journalistene spilte «softball». De viste ingen interessere for den tidligere visepresidentens egen politikk og agenda, men spurte ham bare spørsmål om Trump hvor svarene ga seg selv.

Les også: Medier påstår at Trump kalte falne soldater for «tapere»

annonse

CBS News stilte Biden to spørsmål. Det første var om Trumps motstand mot poststemmer, og det andre var om hvorfor han ikke var mer sinna på Trump som snakket stygt om fallende soldater. Etter det var det ABC News sin tur. Hun spurte også om Trump, og ville ha Bidens mening.

Reaksjonene sosiale medier uteble ikke.

– Media har blitt et PR-byrå for Biden. Se på disse spørsmålene, og hvordan de er tilpasset. Hvem er det som stille slike spørmål.

The media are simply the PR wing for the Biden campaign at this point https://t.co/WfiUb2mWXj — Ben Shapiro (@benshapiro) September 4, 2020

annonse

Watch this question and how it's framed. She essentially gives Biden the answer in her question. She's making a statement and asking Biden to basically just reply to her. https://t.co/FI1LMUy9H1 — Stephen L. Miller (@redsteeze) September 4, 2020

A text from a friend watching the press conference: “Who are asking Biden these questions?? It's like watching someone make sure a 3 year old wins CandyLand.” — Mark Hemingway (@Heminator) September 4, 2020

4 years of "but her emails" taunts worked. Reporters are worried that if they ask Biden a challenging question they'll be heckled as "complicit" by the people whose opinions they care about. https://t.co/vVYiKmCIJk — Philip Klein (@philipaklein) September 4, 2020

Les også: Video: «Søvnige Joe» sovner under intervju

Fox News politiske redaktør Chris Stirewalt kaller journalistenes oppførsel for flau og pinlig.

Watch the latest video at foxnews.com

annonse

Det er så sjelden at journalister får sjansen til å stille Biden spørsmål, dette er andre gangen, uttaler Stirewalt og kaller pressekonferanse flau og pinlig. Han mener at kun to spørsmål var holdbare. Etter å ha sett på pressekonferansen så sittende han igjen med tanken. Vil en vite om hans planer, vi en vite noe, i det hele tatt?

Fox News politiske redaktør mener dette var en tapt mulighet, og at det var frustrerende å se på.