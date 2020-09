annonse

Noor bin Ladin, niesen til terrormesterhjernen Osama bin Laden, advarer om at et nytt 9/11-lignende terrorangrep kan være rett rundt hjørnet hvis Joe Biden blir valgt til president.

– ISIS spredte seg under Obama/Biden-administrasjonen, og førte til at de kom til Europa. Trump har vist at han beskytter USA og oss (europeere) fra utenlandske trusler ved å utslette terrorister ved roten før de får sjansen til å slå til, sa hun i sitt første intervju noensinne til New York Post.

Bin Ladin er født og bor i Sveits, men anser seg selv som en amerikaner. Hun sier at et stort amerikansk flagg hang i barndomsrommet hennes i en alder av 12 år, og at drømmeferien hennes er å reise med bobil over USA.

Viktigste valget

Noor bin Ladin sier at hun er 100 prosent for Trump i 2020, og kaller valget det viktigste i en generasjon.

– Jeg har vært en tilhenger av president Trump siden han kunngjorde at han ville stille til valg de første dagene i 2015. Jeg har sett ham på langt hold og jeg beundrer denne mannens besluttsomhet, sa hun og kom med en erklæring:

– Han må gjenvelges. Det er viktig for fremtiden til ikke bare USA, men også den vestlige sivilisasjonen.

Terror i Europa

Bin Laden viser til den bekymringsfulle utviklingen i Europa siden 9/11.

– Man ser på alle terrorangrepene som har funnet sted i Europa de siste 19 årene. De har fullstendig rystet oss til kjernen. Radikal islam har fullstendig infiltrert samfunnet vårt, argumenterte hun.

«Islamo-venstre»

Bin Laden uttrykte deretter bekymring for det hun mener er et stadig sterkere bånd mellom venstresiden og islamistene.

– I USA er det veldig bekymringsfullt at venstresiden har alliert seg fullstendig med folk som deler den ideologien, sa hun.

Trump-hatere

Noor, som regelmessig har på seg en «Make America Great Again»-lue, forklarte også at hun har måttet konfrontere mange Trump-hatere i Europa. Under en nylig tur til matbutikken da hun hadde på seg den røde capsen, forteller Noor at hun ble tilsnakket på en svært ubehagelig måte.

– Jeg holder på med å bry meg om mine egne ting, da en kvinne i slutten av 50-årene kommer brasende mot meg og begynner å snakke veldig høyt og aggressivt. Hun skriker til meg og spør hvordan jeg kunne kan ha på meg dette, og at Trump er den verste presidenten noensinne. Hun fortalte meg også tre ganger at jeg var dum, men jeg holdt hodet kaldt, forklarte hun.