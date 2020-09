annonse

Statsminister Erna Solberg refser sin tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og lurer på «hvilken verden han lever i».

Frp-politikeren kom med harde utspill mot politiet i forbindelse med demonstransjonene til Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). I Bergen klarte sinte menn med innvandrerbakgrunn å ta seg forbi politisperringene og slå ned SIAN-leder Lars Thorsen så blodet sprutet.

Helgen etter var det ny markering i Oslo. Der rømte politiet etter å ha blitt angrepet av de som demonstrerte mot SIAN.

– Vi trenger politimestre som Willy Haugli. Hva har vi fått i stedet? En feministisk politiledelse med «flerkulturell forståelse» som praktiserer identitetspolitikk? En politiledelse som ikke en gang klarer å forsvare sine mannskaper?

– Total stryk til politidirektøren og justisministeren. Dere undergraver politiets autoritet ved å ikke ta deres egne folk i forsvar. Det er kun skammelig, skrev Amundsen på Facebook i sin kritikk av politiet.

I videoen under kan du se hvordan politiet ble angrepet under SIANs markering, og at de til slutt valgte å flykte. Det ble også rapportert at den rasende mobben gikk til angrep og slo til en kvinne.

– Stem ut de hvite

I et nytt intervju med TV 2 fortalte Amundsen at han siktet til politimester Beate Gangås, som har en fortid i likestillingsombudet, når han skrev at politiet var blitt et «sosionom-politi».

I 2007 skrev Aftenposten en sak om Gangås i forbindelse med valget. Der mente hun at folk skulle «stemme ut heterofile, hvite menn» og «stemme inn kvinner, funksjonshemmede, homofile, unge og innvandrere».

– Alle bør stemmes inn når du mandag går til valgurnene. Bortsett fra hvite, heteroseksuelle menn mellom 40 og 50 år uten nedsatt funksjonsevne, sa Gangås i 2007.

Amundsen mener Gangås har en fortid som politisk aktivist, og at hun derfor aldri burde blitt ansatt som politimester i hovedstaden.

– Det viser vel at hun har en aktivistisk politisk fortid, som ikke nødvendigvis er forenlig med å være politimester i Oslo. Jeg er opptatt av at vi ikke har politiserte politiledere. At vi har politiledere som ivaretar mannskapene sine og sørger for lov og orden, og ikke tar andre hensyn enn det som er deres samfunnsoppdrag, uttalte Amundsen til TV 2.

Konfliktsdempere

I den samme artikkelen får Amundsen kjeft av statsminister Erna Solberg. Hun vil ikke at politiet skal være tøffere med demonstrantene, og mener de har gjort en god jobb.

– Jeg vet ikke hvilken verden Per-Willy lever i for tiden når han sier dette. De har forsøkt å konfliktdempe og beskytte ytringsfriheten, sier Solberg om politiets håndtering.

Arrogante

TV 2 har lagt ut saken på sin egen Facebook-side, og der er det Solberg som får mest kjeft.

– Utrolig arrogante som Høyre har blitt. Jeg tror Erna gir faen i om det blir sosialistisk ved neste valg. Ille å se hvordan Høyre har utviklet seg til å gi faen i landet, skriver en person.

Også Gangår blir kritisert.

– Beate Gangås er den svakeste politimester som Oslo har hatt på mange mange år. Totalt usynlig og lite handlekraftig der hun «gjemmer» seg bak sitt skrivebord, skriver en annen.