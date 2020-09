annonse

Skal ikke kunne endre kjønnet på fødselsattesten.

En foreslått endring i Russlands familielov kan påby personer å beholde kjønnet som ble fastsatt ved fødselen, selv om de skifter kjønnsidentitet.

Hensikten skal være å forhindre at to biologiske menn eller to biologiske kvinner kan inngå ekteskap ved at den ene partneren endrer juridisk kjønn.

Lovendringens pådriver er statsduma-representant Jelena Mizulina, som er mest kjent for å ha frontet loven mot såkalt homoseksuell propaganda mot mindreårige i 2013. Forslaget skal behandles av Statsdumaen senere denne måneden.

Dette skjer drøyt åtte uker etter en folkeavstemning hvor russiske velgere godkjente grunnlovsendringer som blant annet begrenser ekteskapet til mann og kvinne.

I Russlands regnes transseksualitet som en psykisk sykdom, og personer med slik diagnose nektes blant annet å ha førerkort for bil. I dag må man følgelig innhente en psykiatrisk diagnose før man kan endre sitt juridiske kjønn hos folkeregisteret.