annonse

annonse

Programkomiteen i Senterpartiet foreslår at Sp de neste årene skal jobbe for å gjenåpne politistasjoner.

De vil også garantere for at lokalsykehus ikke blir lagt ned.

– Det dreier seg om en kamp for å overleve for mange distriktssamfunn: Det går jevnt og trutt feil vei – en jevn strøm av folk som trekker inn mot byene. Småflyplasser og andre livsnødvendige tjenester legges ned. Derfor er det nødvendig med tiltak rettet direkte mot distriktene, sier leder for partiets programkomité, Marit Arnstad til VG.

annonse

Sp forslag for å skape vekst i distriktene, er: gjenåpning av politistasjoner i kommuner som søker om det, garanti om at ingen lokalsykehus legges ned, redusert selskapsskatt for distriktsbedrifter, 12 milliarder kroner til bygdevektsavtaler, lokal beskatning på vindkraft, redusert reiselivsmoms og 100 prosent dekning av bredbånd enten gjennom 5G eller fiber, skriver NTB.