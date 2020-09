annonse

Kritisk raseteori er et ideologisk fundament for Black Lives Matter og Antifa, og har blitt brukt i opptøyene som har herjet flere amerikanske byer. Nå vil Trump sette en stopper for det.

Såkalt kritisk raseteori har blomstret på amerikanske universiteter de siste årene. Mange mener det er mer en politisk ideologi enn det er en akademisk teori. Kritisk raseteori går ut på å påvise hvordan hvite mennesker dominerer og at rasismen er utbredt og systematisk.

Breitbart skriver at Trump-administrasjonen nå omsider vil stenge av statlig finansiering til denne typen undervisning inne føderale institusjoner.

Russell Vought er direktør for Office of Management and Budget, en avdeling i Det hvite hus som kontrollerer at føderale etater følger presidentens politikk og budsjett. Han skriver på Twitter at det er slutt på de dagene skattebetalerne finansierer kritisk raseteori. Etter president Trumps beslutning vil dette bli stoppet umiddelbart.

The days of taxpayer funded indoctrination trainings that sow division and racism are over. Under the direction of @POTUS we are directing agencies to halt critical race theory trainings immediately.https://t.co/dyMeJka9rt — Russ Vought (@RussVought45) September 4, 2020

I direktivet står det at alle etater skal begynner å kartlegge kontrakter eller utgifter relatert til opplæring i kritisk raseteori, hvite privilegier, og liknende som sier at USA er rasistisk eller et ondt land. Dette er falskt, og er propaganda som bryter med alt USA står for.