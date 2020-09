annonse

Den selverklærte Antifa-supporteren som sist lørdag drepte et medlem av den høyreorienterte gruppen Patriot Prayer i Portland, ser ut til å ha myrdet offeret med overlegg.

Ifølge rettsdokumenter offentliggjort fredag, sitert i OregonLive.com, viser et videoopptak at Michael Forest Reinoehl gjemte seg i et parkeringshus i forkant av drapet. Sikkerhetsopptakene skal vise at Reinoehl går inn i garasjen etter å ha oppdaget at offeret Aaron «Jay» Danielson og et annet medlem Patriot Prayer var der.

Etter at Danielson og den andre mannen forlater bygningen, følger Reinoehl etter dem. Et amatøropptak fra selve drapet viser at Reinoehl løfter høyre arm mot Danielson og skyter ham, før han stikker av.

Rettsdokumentene støttes av en uttalelse under ed av en betjent som sier at sikkerhetsopptaket fra parkeringshuset underbygger teorien om at Reinohel drepte Danielson med overlegg.

– Reinoehl skjuler seg, venter og følger med. Skytingen skjer kort tid etter og er ikke med på overvåkingsvideoen, skiver drapsdetektiv Rico Beniga i en erklæring.

Reinoehl, som på nettet har erklært at han er «100% ANTIFA», og at han har jobbet med sikkerhet under «Black Lives Matter»-demonstrasjoner, skjøt Danielson to ganger og drepte ham forrige uke. Danielson ble erklært død på stedet.

Drapsvåpenet

Da de ransakte Reinoehls hjem, fant politiet ammunisjon som samsvarte med kaliberens kule som drepte Danielson og klærne som han hadde på seg den kvelden, men ingen pistol.

Det kommer likevel frem i de nylig frigitte rettsdokumentene at Reinoehl sendte en SMS til sønnen 7. august, hvor han spurte om å få kjøpe et håndvåpen.

– Selg meg pistolen for et kvart pund gress (marihuana) og 100 dollar. Jeg begynner å bli lei av dette – jeg trenger en pistol nå, står det i meldingen.

Selvforsvar

I et intervju som ble lagt ut på nettsidene til Vice, hevdet Reinoehl at han drepte Danielson i selvforsvar. Han påstod at han og en venn var i ferd med å bli knivstukket av Danielson og det andre Patriot Prayer-medlemmet i forkant av hendelsen.

– Jeg hadde ikke noe valg. Jeg kunne ha sittet der og sett dem drepe en svart venn av meg. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, sa han.

Arrestasjon med døden til følge

På torsdag ble Reinoehl selv skutt med døden til følge av en føderal innsatsstyrke da han prøvde å unnvike arrest rundt 35 kilometer nord for Portland, ifølge myndighetene. Reinoehl skal ha «viftet med en pistol» under arrestasjonen, men det er uklart om han skjøt mot politiet.

Distriktsadvokat Mike Schmidt i Multnomah County, Oregon, som inkluderer Portland, sa fredag at myndighetene «fortsatt ikke har full forståelse» av omstendighetene rundt Reinoehls død, men understrekte at slike arreststasjoner kan være svært farlige.

– Arrestasjonen av en flyktning, særlig de som etterforskes for drap, er spesielt farlig for politimyndighetene. Jeg takknemlig for at ingen andre ble skadet eller drept, sa han.