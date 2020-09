annonse

Når Erdogan vil instruere norske myndigheter etter SIANs brenning av Koranen, og når Erna Solberg uttaler at vi må tenke over hvordan den norske ytringsfriheten oppfattes i andre land, er politikken i ferd med å ta en uventet, trist vending.

Hvorfor i all verden skal vi bøye oss for et totalitært tankesett som det president Erdogan representerer?

Ernas Solbergs uttalelse er jo en oppfordring om at vi skal jenke oss etter andre lands ledere. Hvor står vår reelle ytringsfrihet da? – Vi får håpe Erna får tenkt seg om, og taler Erdogan midt imot.

Om et år er det stortingsvalg. Da bør en hovedsak være ytringsfriheten i Norge, og selvfølgelig «klima», men da det klimaet vi har fått etter at islam kom til Norge.

Politikerne må tørre å vise holdning, og de må vise hvor de står i forhold til politisk islam spesielt. De må snakke med folk som i det daglige er berørt av muslimske miljøer, eller som har vært, eller er innenfor.

Norge er tilnærmet et sekulært land etter at Den norske kirke ble frikoplet staten. Blasfemiparagrafen er opphevet, og vi kan ytre oss friere enn vi kunne tidligere, men nå vil politisk islam være med å prege politikken.

For noen år siden utga Bushra Ishaq boken Hvem snakker for oss? – som første og fremst handler om muslimene i Norge. Må virkelig muslimer ha noen til å snakke for seg. Er det ikke ytringsfrihet i islam?

Politikerne har lenge nok latt seg informere av selvoppnevnte representanter for muslimene, men de er ikke representative for den tause majoriteten blant dem. Det er som å la prester fortelle om hva nordmenn som regnes som kristne, tror – og hvordan de er.

Ytringsfrihet, trygghet og tillit er grunnleggende i et godt samfunn. Vi må ikke ødelegge det Norge våre forfedre og mødre kjempet fram, og som vi har nytt godt av til nå: et fantastisk spleiselag!

Stortinget må følge opp Magnus Lagebøtes klare tale: «Med lov skal landet bygges og ikke med ulov ødelegges.» – Sharia hører ikke hjemme her!

