annonse

annonse

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, advarer Hellas mot å nekte forhandlinger for å løse den pågående territoriale striden mellom landene i Øst-Middelhavet.

Ifølge Masdar News, lovet Erdogan at Ankara resolutt ville beskytte sine interesser i regionen, i en tydelig referanse til mangelen på internasjonal anerkjennelse av Tyrkias krav på territorialsjø utenfor kysten til Kypros.

– Enten kommer Hellas kommer til å forstå språket med politikk og diplomati, eller med smertefulle opplevelser, sa han og la til:

annonse

– Tyrkia har tilstrekkelig med politisk, økonomisk og militær makt til å rive opp de umoralske kartene og dokumentene som er pålagt landet.

De historiske erkefiendene har satt inn militære styrker midt i den eskalerende konflikten over potensielle rike forekomster av olje- og gassressurser i området.

Anklager Aten for løgn

annonse

Erdogans kommentarer kommer i kjølvannet av at den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu anklagde Hellas for å «lyve», ettersom grekerne ikke har gått med på forhandlinger med Tyrkia om Middelhavsspørsmålet, som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere har kunngjort.

Erdogan hevder at Hellas opprinnelig hadde sagt ja til å delta i disse samtalene, men at de senere har gått tilbake på sine løfter. Greske myndigheter, på sin side, fremholder at de alltid har fastholdt at de kun vil godta forhandlinger med Tyrkia hvis landet trekker ut alle sine militære fartøy fra de omstridte områdene.

Artikkelen fortsetter

Strid

Ankara hevder å ha eksklusive økonomiske rettigheter til deler av farvannet utenfor kysten til Kypros, basert på avtalen med den ikke-anerkjente republikken Nord-Kypros. Aten anerkjenner imidlertid ikke disse kravene, og de fleste EU-land støtter grekerne i konflikten.

annonse

Tyrkia har flere ganger bedt Hellas om å løse den territoriale striden ved forhandlingsbordet for å unngå å risikere krig og blodsutgytelse. Den tyrkiske regjeringen har også advart europeiske stater, spesielt Frankrike, mot å blande seg i det de ser på som et bilateralt spørsmål.

Disse oppfordringene har imidlertid hatt liten effekt, ettersom landene ikke har blitt enige om å holde samtaler. Samtidig har statenes respektive flyvåpen rapportert om flere hendelsen hvor de har avskåret hverandres jetfly siden fornyelsen av striden i juli 2020.