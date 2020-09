annonse

Mustafa «Musse» Sayegh har innvandrerbakgrunn og har stiftet forening i Danmark. Den heter Frafalden. Det er fra islam han har falt fra.

Sayegh (35) mener gettoens kultur tolererer kriminalitet og sjåvinismen, men hvis noen forlater islam, blir det reaksjoner. Det er Berlingske som skriver om Saygeh og foreningen, og det er HRS som er først ute med saken i Norge. Også flere andre aviser i Danmark har fattet interesse for Saygehs budskap.

Foreldrene til Mustafa flyttet fra et vanlig nabolag til gettoen da Mustafa var 15 år. Han hadde forhåpninger om å passe inn, men noe skurret.

– Vi opptrådte alltid i flokk. Når vi var på byen, var det aldri bare to-tre stykker sammen, i stedet kom vi inn på diskotekene alle sammen. Jeg visste at vi virket truende og jeg følte meg ikke tilpass, men ble med for å oppnå anerkjennelse. Jeg kan alltid kjenne igjen dem i flokken, de som egentlig ikke har lyst til å være der. De går litt i periferien, så de er stadig en del av gjengen, men litt på avstand. Det er typisk et hierarki med dominerende alfahanner, som har store armbevegelser og er den «største» – og langtfra den mest begavede. Det hersker en dominanskultur og flokkmentalitet, forklarer Mustafa.

Som bror ble han forventet å straffe gutten som søsteren hans datet. Mustafa og gjengen hans oppsøkte gutten og overfalt ham.

– De forventet at jeg blandet meg opp i min søsters kjærlighetsliv, for å forsvare familiens ære.

Mustafa brøt med de sekulære gjengene og fikk kontakt med strenge muslimske miljøer. Han begynte å lese koranen og søkte på nettet. Der kom han borti Hizb ut-Tahrir. Foreldrene ville at han skulle gifte seg med en muslim, de arrangerte et ekteskap for ham. Dette gav ham anerkjennelse fra nabolaget.

Men hans kone ble stadig mer religiøs, og det bød Mustafa imot. Han ønsket ikke en slik oppvekst for sin sønn.

– Virkeligheten innhentet oss. Enten skulle min sønn vokse opp under hennes meget rigide religiøse regler, eller så skulle jeg tvinge gjennom en friere oppdragelse, forteller Mustafa.

Han skilte seg med foreldres støtte, men nærmiljøet tok sterk avstand fra ham. Han ble også truet.

Mustafa tror de færreste egentlig vil leve under islamske åk. De er «kulturmuslimer», men de tør ikke si ifra.

– De fredelige muslimer er irrelevante så lenge de ikke sier ifra. Den dominanskultur som er gjengene i disse miljøene kan kun brytes hvis noen tar et oppgjør med alfahannen foran øynene på hans flokk, sier han.

Mustafa Sayegh mener islam er «uforenelig med integrering». Integrering er ikke bare at en snakker språket og har en jobb. Det handler også om å være en del av samfunnets store fellesskap, sier han.

Tiltak

I Danmark har det vært betydelig debatt de senere årene om hva man skal gjøre med gettoene. Ekstraordinære tiltak er satt inn. Disse tiltakene har også blitt applaudert av Frp i Norge.

I Danmark kan kriminalitet i innvandrergettoer og gjengkriminalitet straffes med dobbeltstraff.

– Veldig interessant, mente Sylvi Listhaug (Frp) da hun var på besøk i Danmark med kollega Jon Helgheim i mai 2019.