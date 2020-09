annonse

annonse

Fredrik Solvang har fått mye skryt på Resett, men det er visst en fattig trøst. I en Facebook-post søndag kveld tar NRK Debatten programlederen et kraftig oppgjør med kritikerne.

– I ukesvis har Debatten-redaksjonen utsatt å ta debatten om Sian. Hovedgrunnen til min skepsis var at det ville bli helt umulig å tilfredsstille ytterkantene uansett hvordan vi løste det, og at det er en veldig stor belastning å tåle personangrep og usaklig utskjelling. Det gikk troll i ord, starter han.

Solvang skriver videre at de følte seg i en «tvangssituasjon» hvor de til slutt måtte dekke temaet fordi andre mediere og NRK selv hadde skrevet side og og side ned om SIAN.

annonse

Les også: Takk til Fredrik Solvang og NRK for å brøyte vei og gjøre et slag for demokrati og ytringsfrihet i Norge

Solvang forsvarer avgjørelsen om å invitere Lars Thorsen. Man kunne ikke annet da hele sendingen jo dreide seg om SIAN. Men Solvang virker såret over all kritikken som har kommet fra «antirasister».

– Jeg hater å bli forsøkt brunbeiset og omtrent beskyldt for å føre dagens jøder til gasskammeret. Folk må beherske seg, det går en grense for hva man kan tillate seg å plumpe ut med selv om en er aldri så engasjert antirasist og selv om en misliker å se Thorsen på Debatten, skriver han og fortsetter.

annonse

– Jeg blir beskyldt for å være partisk når jeg går Thorsen på klingen og venstresideaktivist fordi han ble avbrutt. Det er få i den leiren som vil se at Thorsen blir gjenstand for samme behandling som ethvert intervjuobjekt med svært radikale holdninger ville blitt – og jeg gir ikke på noe tidspunkt uttrykk for egne meninger.

– Det er ikke synd på meg i det hele tatt, men jeg ber med dette folk om å beherske ordbruken sin, la beskyldninger om at «jeg viser mitt sanne ansikt» eller at jeg like gjerne kunne invitert Breivik eller Manshaus, osv ligge. La oss prøve å føre denne vanskelige debatten på et annet nivå, og vær snill – selv om det er fristende – ikke skyt pianisten, avslutter han.

Facebook-innlegget hadde allerede etter en time fått over 1300 likes og reaksjoner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474