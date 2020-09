annonse

Biden-tale vekker oppsikt.

Presidentutfordrer Joe Biden har endelig kommet ut av kjelleren og er nå i full sving i valgkampen. Før helgen holdt han tale der han snakket usammenhengende om coronaviruset.

President Trump ble ikke imponert.

– Seriøst, er dette det vårt fantastiske USA vil ha som leder?, spurte Donald Trump på twitter etter den merkelige uttalelsen.

Seriously, is this what our great USA wants as its leader? https://t.co/vgYqhuA4BV

Også andre reagerte.

"Covid has taken more lives this year than any year for the past hundred years"

While talking about the COVID pandemic, Joe Biden seemed to forget exactly what he was trying to say and how to say it… again. https://t.co/IiQoQYj4xS

— MRCTV (@mrctv) September 1, 2020