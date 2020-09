annonse

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skryter uhemmet av den etablerte norske pressen. Han kritiserer også Frps Jon Helgheim for å «så tvil om medias troverdighet».

For noen dager siden stengte TV 2-journalist Fredrik Græsvik twitter-kontoen fordi han følte seg «uthengt» av Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim.

– Å gjentatte ganger bli hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant (som aldri har tatt meg i løgn) er mer enn jeg gidder. Takk for meg Twitter, skrev Græsvik.

Feiltolket Trump-utspill

I sine mange år på Twitter har Græsvik kommet med mange oppsiktsvekkende påstander, og flere har anklaget han for å drive politisk aktvisme mot Donald Trump. For noen uker siden hevdet TV 2-journalisten at Donald Trump ville «vrake demokratiet», og i forrige uke påstod han at Trump oppfordret folk til å stemme to ganger i presidentvalget.

Denne påstanden er blitt tilbakevist av Det hvite hus, som har uttalt at Trump ba folk om å dobbeltsjekke om poststemmen deres var blitt registrert. Hvis ikke, burde de stemme på nytt.

Feiltolkningen av Trumps utspill har vært hovedoppslag i mange dager hos den etablerte norske pressen, og mange på Twitter skrev rasende kommentarer om Trump under Græsviks twitter-melding, der journalisten hevdet at presidenten oppfordret til valgfusk.

I et intervju med VG fortalte Helgheim at Græsvik sprer usannheter til sine følgere.

– Her sier Græsvik at Donald Trump oppfordret til valgfusk, men det Trump egentlig sa var at systemet burde bli testa. Græsvik tillegger Trump meninger han ikke har gitt uttrykk for, sa han til VG.

– Presse i verdensklasse

Dagsavisens politiske kommentator, Hege Ulstein, var rask med å forsvare Græsvik på twitter.

Hun hevder at Græsviks twitter-påstand om Trump var «fakta», og at Helgheim prøver å få TV 2-journalisten sparket.

Også tidligere Krf-leder Knut Arild Hareide refser Helgheim. I et intervju med VG hevder han at Helgheims uttalelser om medias troverdighet er en «farlig utvikling», og at norsk presse er en av «verdens beste».

– Det er nok mange i Norge som undervurderer viktigheten av en kritisk presse. Sannsynligvis har vi medier i verdensklasse i Norge og det bør vi være takknemlig for og heller ta debatten og diskutere fremfor å angripe media, sier han til VG.

