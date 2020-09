annonse

Den 11. februar avslo Norsk Redaktørforening (NR) Helge Lurås’ andre søknad om opptak. Nå har også Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sagt nei til Resett. Dermed holdes Resett fortsatt utenfor Presseforbundet og tilgang til pressekonferanser og Stortingets presselosje.

I mars 2018 endret Presseforbundet reglene slik at kun medlemmer kunne bli klagd inn og få saker prøvd i Pressens Faglige Utvalg. Begrunnelsen var blant annet at behandlingen kostet penger og at kun de som betalte kontingent gjennom en av Presseforbundets medlemsorganisasjoner var med på den økonomiske dugnaden. Resetts redaktør la dette til grunn for å søke opptak i NR første gang i april 2018.

Etter to avslag i Norsk Redaktørforening forsøkte Resett den siste gjenværende kanalen i Presseforbundet og til de laugsbaserte privilegiene som man der har oppnådd overfor statsmakten i Norge. Helge Lurås begrunnet søknaden til MBL av 25. februar 2020 med at det etter det andre avslaget i Norsk Redaktørforeing var «naturlig for Resett AS å sikre sine interesser som mediebedrift på andre måter. Og det er derfor tatt en styrebeslutning om å søke opptak i bransjeorganisasjonen MBL, som er en del av NHO.»

Nå er den veien inn også avslått av NHOs bransjeorganisasjon for mediebedrifter: Mediebedriftenes Landsforening ved hovedstyret. I avslaget sendt per epost til Resett heter det at:

Det forventes av medlemmer i MBL at de både formelt slutter seg til de grunnleggende publisistiske prinsippene og aktivt arbeider for å fremme dem, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. På bakgrunn av de undersøkelser som er foretatt og redegjort for mener hovedstyret det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet. I den forbindelse viser MBL også til Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås’ søknad om medlemskap. Her konkluderes det med at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.»

Søknaden avslås.

– Som foventet

Resetts redaktør Helge Lurås sier i en kommentar at han ikke er overrasket over avslaget.

– Det er de samme menneskene fra de samme mediebedriftene som sitter i hovedstyret i MBL som også sitter i Redaktørforeningen. Og det er et sett privilegier og legitimitet gjennom Presseforbundet de prøver å holde Resett vekk fra. Derfor er avslaget også fra MBL helt som forventet.

Lurås sier han som redaktør må sikre interessene til Resett og at det derfor var verdt et forsøk. Han mener avslaget også tydeliggjør hvordan de etablerte mediene har foretatt et kringvern og ser Resett som en trussel mot sitt eget monopol.

– Hvis noen var i tvil om at Resett representerer noe nytt i norsk medielandsskap, får man det virkelig bekreftet nå, sier Lurås.

– Når vi til og med holdes utenfor Næringslivets Hovedorganisasjon, og det med vikariende argumenter hentet fra Norsk Redaktørforening, burde det etterlate liten tvil om hvor reell de etablerte mediene ser utfordringen fra Resett.

Lurås lover at Resett skal klare seg godt videre med å være utenfor de etablerte medienes privilegier.

– Vi har lojale lesere som støtter oss økonomisk og vi finner også måter å omgå de ulemper det medfører å ikke ha tilgang til Presseforbundet. Nå er frontene klart etablert og det er kanskje det beste, avslutter Lurås.

Han sier også at det nå ikke er aktuelt med nye søknader verken til Norsk Redaktørforening eller MBL.

