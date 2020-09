annonse

Kamzy Gunaratnam har i ett innlegg på Facebook sådd tvil om Jon Helgheims motiver.

Mandag debatterte lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, om hvorvidt Norge bør ta imot kvoteflyktninger, i NRKs Politisk kvarter. Under debatten tok Jacobsen til orde for at man ikke bør ta imot slike flyktninger, fordi det koster Norge veldig mye penger, mens man samtidig kan hjelpe langt flere flyktninger om man i stedet bruker pengene på nærområdehjelp.

Helgheims bemerkninger ble ikke tatt vel imot av Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap), som fyrte løs mot Frp i et innlegg på Facebook mandag morgen.

– Jeg setter ikke pris på å høre FrP snakke x antall ganger en mandagsmorgen om hva flyktninger og innvandrere koster – all den tid mange av de bor i Oslo – og per definisjon er nordmenn på lik linje med deg og meg. Slutt å snakke om oss og dem, skrev Gunaratnam i innlegget.

Antyder forskjellsbehandling

Videre antydet hun at Frp ikke vil behandle alle norske borgere likt.

– Når man roper «ulv, ulv» og ulven aldri kommer, kanskje man skal erkjenne at man tok feil og behandle alle som nordmenn, skrev Ap-politikeren.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, var ikke nådig i sin tilbakemelding til varaordføreren.

– At symbolpolitikken fører til at folk ender opp i lidelse, nød og ofte død, er heller ikke noe hyggelig å tenke på. Folk lider i andre deler av verden fordi du ikke liker å tenke på dem, Kamzy! Godhetstyrrani heter det, skrev Frp-toppen i sitt svar på Facebook, mandag ettermiddag.

Aksept

Dette svaret utløste nok en salve fra Gunaratnam. Hun konstaterte straks etterpå at Jon Helgheim ikke ønsker å akseptere at mennesker med innvandrerbakgrunn er norske.

– Det ærlige svaret er at det handler om at Jon Helgheim ikke aksepterer at noen med innvandringsbakgrunn er norske. Et menneske er mer enn hva man er verdt i samfunnsøkonomi, hevdet Ap-politikeren.

