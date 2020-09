annonse

annonse

Taxisjåføren er en somalisk statsborger i 30-årene. Han er gift og har fem barn. Foruten å kjøre drosje, er han ansatt i Haugesund kommune som rengjøringsarbeider.

Hovedforhandlingen ble gjennomført i Haugaland tingrett medio august 2020 ved bruk av to somaliske tolker, og retten mottok forklaring fra elleve vitner. Resett har tidligere skrevet om saken.

Påstand om straff

Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, framholdt innledningsvis at tiltalte måtte dømmes til en straff av fengsel i fire år.

annonse

Videre krevde han at tiltalte måtte fradømmes å kjøre persontransport mot betaling for alltid, samt at hans rett til å kjøre vanlig bil ble fradømt for et tidsrom på fem år.

Forsvarer, Hallvard Gardshol Bjørndal, hevdet at tiltalte måtte frifinnes, eller at han ble behandlet på en mest mulig skånsom måte.

De anmeldte forhold

Natt til lørdag 13.04.19 plukket tiltalte opp en kvinnelig passasjer i Haugesund sentrum. Hun satte seg inn drosjens passasjersete. Etter å ha kjørt et lite stykke, svingte tiltalte av på en mindre sidevei. Han begynte da å stryke og beføle kvinnen høyt oppetter låret.

annonse

Kvinnen ble livredd og ringte sin samboer, hvorpå tiltalte tok telefonen fra henne. Etter en del frem og tilbake, klarte kvinnen å få sin telefonen i retur, samt at hun kom seg ut av taxien. Hun løp deretter ut mot hovedveien og ringte samtidig til politiet.

Da politiet påtraff kvinnen, var hun hysterisk, hyperventilerte og hadde tisset på seg på bakgrunn av den skremmende opplevelsen hun hadde vært utsatt for.

Ifølge rettens syn, fremsto ovennevnte handling som en åpenbar seksuell krenkende gjerning, hvor tiltaltes drivkraft ene og alene var å oppnå en seksuell føling med sin kvinnelige passasjer.

Natt til lørdag 26.10.19 var en annen kvinne ute og hygget seg sammen familie og venner på en pub i Haugesund sentrum. På grunn av en uoverensstemmelse med sin svoger, ville hun hjem, og forlot utestedet alene, og satte seg ned på fortauet utenfor.

I retten beskrev hun seg som godt beruset, men at hun husket det meste av kvelden. Deretter kom en taxisjåfør bort til henne og tok tak i hennes arm og sa «jeg kan kjøre deg hjem». I nærværende situasjon, følte kvinnen seg trygg, i og med at det var en drosjesjåfør i uniform som tok hånd om henne.

Under denne kjøreturen stoppet tiltalte drosjen flere ganger, hvorpå han ved forskjellige anledninger med bruk av fysisk makt og kraft befølte kvinnens bryster, prøvde å komme innenfor hennes kjønnslepper med sine fingre. Dernest tok han et fast grep rundt kvinnens hår, og presset hennes hode ned mot sitt kjønnsorgan, som et forsøk på å oppnå oralsex.

annonse

Kvinnen lyktes etter hvert å komme seg ut av tiltaltes bil, og kom seg hjem til sin ektemann. I retten fortalte ektemannen at hans kone framsto som hysterisk, krakilsk, livredd og i sjokk da hun kom hjem. På grunn av hustruens sinnstilstand, tok det langt tid før han egentlig forsto hva som egentlig hadde skjedd.

Ovennevnte handling, er etter rettens mening å betrakte som å oppnå et samleie i lovens forstand. Videre bemerker retten at det følger av sikker Høyesterettspraksis at normalstraffen for voldtekt til samleie er fengsel i fire år. Derfor dømmes tiltalte for forsøk på en slik voldtekt, da oralsex likestilles med samleie i loven.

Les også: Regjeringens grenseløse asylnaivitet

I denne straffesaken delte retten seg hva straffeutmålingen angikk. Meddommerne mente at aktor hadde lagt ned en noe for streng påstand, og kom til at straffen måtte settes til fengsel i tre år og seks måneder for forsøkshandlingen. Rettens formann, tingrettsdommer Arne Vikse, var enig i aktors oppfatning om at straffen burde være fire års fengsel.

Det er bemerkelsesverdig at det under hovedforhandlingen ble ført bevis fra et vitne som i september 2017 belyste et grenseoverskridende seksualisert hendelsesforløp fra tiltalte mot en tredje kvinnelig passasjer. Denne anmeldelsen ble i sin tid henlagt, og når saken nå ble behandlet i Haugaland tingrett, var den allerede strafferettslig foreldet. En såkalt omgjøring av denne henleggelsesbeslutningen var derfor ikke aktuelt.

Tiltalte hevder han er uskyldig. Han fastholder at kvinnenes beskyldninger er falske, og at dette skyldes en blanding av språkproblemer, samt at kvinnene var ute etter å angripe ham fordi han er afrikaner, eller at de eventuelt er ute etter å få en urettmessig erstatning.

Retten festet overhodet ikke lit til tiltaltes forklaringer, som flere ganger var tilpasset bevisførselen som politiet etter hvert fremla for ham. Dernest legger retten til grunn at det er ingen grunn til å betvile kvinnenes forklaringer om overgrepene.

I og med at dommen så langt ikke er oversatt til somalisk, er det for tidlig å si om tiltalte vil anke denne, har forsvareren opplyst til Haugesund avis.

Dom

Tiltalte ble dømt til fengsel i tre år og seks måneders fengsel. I tillegg, er han fradømt retten til å jobbe som taxisjåfør for alltid, samt at hans førerkort er inndratt i en periode for fire år. Han er også dømt til å betale kvinnen han forsøkte å voldta kr. 130 000,- i oppreisningserstatning innen 14 dager fra forkynnelsen av dommen.

Kommentar

Resett har over lengre tid fulgt med hvilke straffesaker som retteføres rundt omkring i det ganske land, spesielt hva voldtektssaker og annen grove voldsovergrep angår.

Felles for de fleste fornærmede, er at de i ettertid er sterkt psykisk preget av de grove kriminelle overgrepene de har blitt utsatt for.

I denne saken, fremkommer det at kvinnen som ble forsøkt voldtatt har hatt, og fortsatt har behov for profesjonell hjelp for å eventuelt klare å mestre å komme tilbake til hverdagen.

Før ovennevnte tilfelle, hadde hun ingen utfordringer eller problemer med sin psykiske helse. Hennes ektemann har nå sett seg nødt til å skifte jobb hos samme arbeidsgiver, da han på grunn av sin kones helsetilstand tilsier at han ikke lenger kan være bortreis fra hjemmet.

Kvinnen sliter fortsatt også med «flashbacks» etter hendelsen, og har hatt flere «gråteanfall». Hun har til og med problemer med sitt fysiske nærvær, sett i relasjon til egne barn. For tiden er hun gravid, og av den grunn får hun tett oppfølging relatert til svangerskapet på bakgrunn av de psykosomatiske utfordringene hun plages med.