MDG-politiker og tidligere leder av Islamsk råd Shoaib Sultan gikk ut i Vårt Land og kritiserte justisminister Monica Mæland, hun tok ikke tydelig avstand fra SIAN i NRK Debatten.

– Ikke min justisminister, skrev Shoaib Sultan i en kronikk publisert i Vårt Land fredag formiddag.

Etterpå beklaget Mæland at hun ikke var tydelig nok. Sultan godtar hennes beklagelse, men med et forbehold.

– Jeg er glad for oppklaringen, men avventer og ser om handling følger ord, sier han til Vårt Land.

I debatten på NRK så spurte programleder Fredrik Solvang om hvem SIAN-leder Lars Thorsen ville deporteres, og en av de var Shoaib Sultan. Dette har fått noen til å reagere, også Sultan selv.

– Jeg reagerte på at Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter var så tydelig i sin kritikk av Sians budskap, og likevel følte verken Mæland eller Siv Jensen for å si seg enig, sier Sultan.

Men etterpå svarte Mæland følgende på spørsmål om deportering.

– Ingen skal tåle å bli utsatt for hatefulle ytringer og rasisme. Dette er straffbart, og det skulle bare mangle. I Debatten poengterte jeg også at jeg har stor forståelse for at de fleste av oss oppfatter det SIAN sier som krenkende. Om Shoaib Sultan oppfatter at jeg ikke var tydelig nok i hans og andres forsvar, så beklager jeg det, det var på ingen måte intensjonen, sa Mæland til VG.

Sultan setter pris på beklagelsen, og understreker at en del av det å være en god muslim, er å ikke stille intensjonen til folk i tvil.

– Jeg hører hva hun sier og tar det innover meg. Jeg er glad for oppklaringen, men avventer og ser om handling følger ord. Så jeg vil følge med på hvordan hun viser dette i praksis. Det tror jeg mange med minoritetsbakgrunn vil gjøre.

