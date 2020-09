annonse

Kun noen minutter etter at en radikal aktivist ble lagt til som administrator, skjedde drastiske endringer i Facebook-gruppen.

Begard Reza, som er medlem i regjeringens ytringsfrihetskommisjon, ble ved en feiltagelse tildelt administratorrollen i en privat gruppe på Facebook, kalt Ekvalisme 1. Etter at hun ble administrator har hun fjernet andre moderatorer, bannlyst flerårige medlemmer, innført forhåndsgodkjenning av innlegg og slettet kritikk rettet mot seg. Dette rapporterer Subjekt.

Blant medlemmene i gruppen finnes flere kjente debattanter, kulturprofiler, politikere, journalister og redaktører. Gruppen skal være et debattforum med fokus på likestilling, uten det som anses for å være hemmende politisk korrekthet og interseksjonell feminisme (ytterliggående identitetspolitikk, red. anm.).

Venstreradikalisme

Begard Reza er generalsekretær i en organisasjon som jobber for skeive muslimer, kalt Salam. Dessuten har hun skrevet for det venstreradikale nettstedet Radikal Portal, i tillegg til sitt oppdrag i Ytrinsfrihetskommisjonen. 32-åringen hadde vært administrator i Ekvalisme 1 i bare noen minutter, før hun gjorde omfattende endringer i gruppen. Hun byttet forsidebilde, og endret gruppens skikk for debatt på vesentlige punkter. Dessuten ble gamle debattråder slettet, tidligere moderatorer ble kastet ut, flerårige medlemmer ble bannlyst, og kritikk mot de nye administratorene ble sensurert. Nå må også alle nye innlegg i gruppen forhåndsgodkjennes av de nye administratorene.

– Ikke overrasket

Reza hadde blitt invitert til å bli administrator for Ekvalisme 1 av den radikale feministen Stina Bergsten, som igjen var tildelt administratorrollen ved en feil.

– Jeg er ikke overrasket over at det blir sensur, utkastelser og en strøm av nye medlemmer fra Rødt og andre radikale grupper. Det er helt i tråd med slik disse tenker: «Meningsmangfold er en uting», for «språk er makt» og kan «misbrukes» av mennesker uten de «korrekte» meningene. Slik sett har gruppen helt skiftet mål og mening, sier Kathrine Jebsen Moore (41), Minerva-spaltist og mangeårig journalist i blant annet Quillette, The Spectator og Bloomberg, til Subjekt.

I et forsøk på å sementere kuppet av gruppen, ble dessuten nye administratorer kvotert inn. Disse er kjente profiler fra venstresiden, deriblant «antirasist» Mohamed Abdi, og transaktivist Luca Dalen Espseth.