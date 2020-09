annonse

Ifølge SSB har 18,2 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn, men det gjenspeiles ikke blant statlige ledere.

– Det er blendahvitt på toppen, sier Akhenaton de Leon til Aftenposten, daglig leder for Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD),

Fire år har gått siden statens fireårige arbeidsgiverstrategi ble lagt frem, der skrev de følgende: «Heller ikke arbeidet med økt mangfold har gitt tilfredsstillende resultater». Aftenposten skriver at fortsatt har landets mektigste byråkrater nesten utelukkende vestlige navn og hvit hudfarge.

Men også bosted skiller seg ut for toppsjefene, av de 185 bor 109 i Oslo, men bare fem er bosatt i de østlige områdene med høy innvandrerandel.

Daglig leder for Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon. Har jobbet i lang tid for å bekjempe offentlig diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn er.

– Om det fortsatt er et grunnleggende krav at du spiste lapskaus og sang Odd Børretzen som femåring for å få en toppjobb, så kan det bli vanskelig. Som jeg pleier å si: Det er blendahvitt på toppen, sier han.

Den ene toppsjefen er Omar Dajani. Han har en palestinsk far og en norsk mor, og er ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Han har aldri opplevd diskriminering, men vil ikke utelukke at for noen kan det være et problem.

– Jeg kan derimot være et eksempel på at det ikke trenger å være et problem. Det er også viktig, sier han.