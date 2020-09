annonse

Laila Anita Bertheussen (55) fulgte godt med da aktoratet tirsdag innledet rettssaken mot henne i Oslo tingrett.

Stående bak den hevede pulten sin i sal 250 i Oslo tingrett hørte hun aktor, statsadvokat Marit Formo, gå gjennom både tiltale, bevisoppgave og fremdriftsplan.

Formo viste en rekke bilder knyttet til saken, blant annet bilen til tiltalte og hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), med hakekors og rasist påtegnet i rødt og trusselbrev som det er funnet urin på.

Blant bevisene påtalemyndigheten vil legge fram, er en printer tiltalte kjøpte på Sandvika Storsenter som de mener hun brukte til å lage trusselbrevene med. De vil også vise deler av teaterstykket «Ways of Seeing» som politiet mener utløste hele saken.

Eget foto på veska

Etter å ha svart nei på samtlige 15 tiltalepunkter fulgte tiltalte nøye med på enkelte av bildene og skrev innimellom på en liten Ipad. 55-åringen hadde med seg en svart stressball hun klemte på, hun gned seg i hendene og vugget sakte fram og tilbake.

Noen ganger kikket hun bak seg der Wara satt og fulgte saken, men for det meste fulgte hun med på aktors gjennomgang og svarte kort og tydelig når tingrettsdommer Yngvild Thue spurte om hun erklærte seg skyldig.

På den hevede pulten hun sto bak, hadde hun plassert tøyvesken påført et Facebook-foto av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat. Teksten var godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne sitter. Uthevet i rødt sto det å lese …«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.»

Aktoratet presenterte motiv

Aktoratet mener Bertheussen gjorde det hun er tiltalt for fordi et bilde av huset hennes var brukt i teaterstykket «Ways of Seeing».

Hun var svært opprørt fordi regissøren og skaperne bak oppsetningen på teateret Black Box i Oslo viste fasaden av huset hennes i Vækerøveien i Oslo.

Det er dette politiet og påtalemyndigheten mener er hennes motiv for alle punktene i tiltalen.

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot sin egen samboer, og mot tidligere samfunns- og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

– Tiltaltes hensikt var at det var personer bak «Ways of Seeing» som sympatiserte med teaterstykket som sto bak handlingene, sa aktor Marit Formo i innledningsforedraget.

Den første dagen av den ti uker lange rettssaken går med til partenes innledningsforedrag og gjennomgang av tidsplanen. Siste rettsdag er berammet til 13. november.