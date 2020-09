annonse

En Black Lives Matter-aktivist truer sitt eget land med bomber om hun ikke får viljen sin i november, i et intervju med NRK.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kom fra en person tilknyttet BLM under et intervju med NRK-journalist Anders Magnus, som laget en reportasje om opptøyene og volden som preger USA. Reportasjen ble sendt søndag på NRK Dagsrevyen.

BLM-aktivisten så inn i øynene på Anders Magnus og sa at de ville «bombe hele USA» om Trump får fire nye år.

– Blir Trump gjenvalgt, blir det opptøyer, plyndring, slåssing og bombing i hele USA, sa hun.

Det er usikkert om NRK har videreformidlet truslene til myndighetene i landet.

Hyllet drap på Trump-tilhenger

BLM-bevegelsen har sammen med den venstreekstreme gruppen Antifa har i over 100 dager i strekk laget opptøyer og bråk i byen Portland nordvest i USA.

I forrige uke ble en Trump-tilhenger skutt og drept i byen. Mannen skal ha vært medlem av en kristen organisasjon som støttet Trump. En venstreekstrem aktivist fra Antifa, ble senere utpekt som gjerningsmann. Antifa-morderen skal til slutt ha blitt skutt og drept av politiet.

Flere Trump-tilhengere har blitt utsatt for vold de siste månedene i forbindelse med BLM-demonstrasjonene. Også kvinner skal ha blitt angrepet og banket opp. Restaurantgjester har også blitt truet av sinte BLM-aktivister.

Men de etterlatte til Trump-supporteren som ble skutt og drept på åpen gate møter ingen sympati fra BLM og Antifa. En kvinne holdt tale til sine egne etter drapet. Der fortalte hun at hun «ikke er lei seg over at en jævla fascist døde i kveld», bare timer etter at mannen ble myrdet.

Video av utspillet kan ses under.

“I am not sad that a f—ing fascist died tonight,” says a woman at the antifa gathering in downtown Portland. The crowd laughs and cheers. The ID of the deceased is not confirmed but he is believed to be a Trump & blue lives supporter. #PortlandRiots pic.twitter.com/XV6471FSuF

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020