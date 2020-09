Mener det er paradoksalt at herreklubber får kjeft, mens de fleste synes lukkede kvinnenettverk er helt flott.

«Det har aldri slått meg at jeg har lyst til å bli medlem. Jeg omgås mange mennesker med makt, men det har heller ikke slått meg at det er spesielt mye makt i Norske Selskab. For meg fremstår det som en klubb der de mannlige medlemmene kan ta med seg andre menn – og av og til damer – for å spise lunsj eller middag», skriver hun på Facebook

Fascinerende

Hun skriver at hun også har holdt foredrag for større eller mindre grupper av menn i herreklubben.

«Men debatten om Norske Selskab er fascinerende. Det er nesten utrolig at en gammel herreklubb kan engasjere så voldsomt. Man skulle tro at kvinner (med makt, må vite) står i kø for å bli medlem, som om de går glipp av noe veldig viktig ved ikke å være der. Og hvis de ikke står i kø, så skyldes visst engasjementet noe prinsipielt. Det går liksom ikke an å ha en slik herreklubb i 2020», skriver hun og påpeker samtidig et paradoks.