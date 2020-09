annonse

«Når man velger å utpeke populisme som fiende, legger man inn et skjult eller implisitt budskap om at folket er problemet.»

Tidligere sjefsredaktør Bjørgulv Braanen skriver i Klassekampen om debatten om begrepet populisme.

«Når man velger å utpeke populisme (utledet av det latinske ordet for folk, populus) som fiende, legger man inn et skjult eller implisitt budskap om at folket er problemet, eller at for mye folkelig makt er det.»

Han mener mye av dagens populismekritikk har antidemokratiske og elitære trekk.

«Definisjonen av populisme som den store trusselen mot samfunnet er en snedig skruball. De dominerende elitene har mistet kontakten med breie lag av befolkningen; deres snevre økonomiske og politiske interesser står åpenlyst i motsetning til det store flertallets interesser. De taper valg. I denne situasjonen utpekes altså populismen som samfunnsfiende nr. 1. Når folket er misfornøyd med dem som styrer, er det aldri politikken det er noe galt med, men folket selv», konkluderer Braanen.