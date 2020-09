annonse

Mens titusener av demonstranter uke etter uke fyller gatene i Hviterussland, møter statsminister Erna Solberg kvinnen som i praksis er blitt opposisjonsleder.

Solberg (H) besøker tirsdag Hviterusslands naboland Litauen, hvor den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja har oppholdt seg i eksil siden 11. august.

Den norske helsingforskomiteens Berit Lindeman mener møtet er et sterkt diplomatisk signal.

– Det er viktig at Solberg understreker at Norge ikke anerkjenner valgresultatet fra 9. august, og at Norge krever nye, frie og konkurransedyktige valg, sier hun.

– Lukasjenko har mistet sin legitimitet både gjennom valgfusk og de grove og gjentatte overgrepene han har begått mot egen befolkning, sier Lindeman.

President Aleksandr Lukasjenko hevder han fikk 80 prosent av stemmene, men presidentvalget er ikke blitt internasjonalt anerkjent. Tikhanovskaja ble tilkjent 10 prosent av stemmene.

Tre krav

Helsingforskomiteen stiller tre krav til Solberg før hun møter Tikhanovskaja:

* Vis solidaritet med hviterusserne.

* Dokumentér overgrepene.

* Kjemp mot straffriheten.

Tusenvis av journalister og demonstranter er arrestert som følge av demonstrasjonene i landet, og mange av de fengslede har opplevd tortur, voldtekt og grov vold, ifølge Helsingforskomiteen.

Minst fire aktivister har mistet livet, og det er flere enn ti personer man ikke kan gjøre rede for etter at de har blitt brakt i varetekt, skriver gruppen videre.

– Vi må nå gjøre alt vi kan for å vise at vi følger med på hva som skjer i Hviterussland, sier Lindeman, som er leder for Helsingforskomiteens avdeling for Europa og Sentral-Asia.

Overtok etter mannen

37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja ble presidentkandidat først etter at ektemannen Sergej Tikhanovskij ble pågrepet og nektet deltakelse i valget.

Etter valget erklærte hun seg som rettmessig vinner og anklaget Lukasjenko for valgfusk. Tikhanovskaja har kalt demonstrasjonene de siste ukene en «fredelig revolusjon».

– Hviterussland har våknet. Vi er ikke lenger opposisjonen. Vi er flertallet nå, sa hun i en tale til EU-parlamentet.

Solberg beskriver Tikhanovskaja som en frontfigur for protestene.

– Hun maner til dialog og en fredelig løsning på situasjonen, sa hun til NTB nylig.

– Folkemengden som dag etter dag går på gatene i Minsk og andre byer i Hviterussland, viser hvor dypt ønsket om endring og en demokratisk utvikling stikker i det hviterussiske folket, ifølge Solberg.

Hardt ut

Den norske regjeringssjefen la ikke fingrene imellom da hun nylig tok opp situasjonen.

– Situasjonen i Hviterussland er dramatisk. Omfattende valgfusk og siden brutal politivold mot demonstrantene som protesterer mot valget, er et opprørende syn, skrev hun på sin egen blogg 16. august.

Mandag kom det meldinger om at opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova skal ha blitt ført bort av uidentifiserte personer i Minsk. Samtidig skal det være umulig å få kontakt med to andre aktivister.

Alle tre sitter i det såkalte koordineringsrådet, som er opprettet av opposisjonen for å legge til rette for forhandlinger med Lukasjenko om maktoverføring.

Helsingforskomiteen jobber sammen med hviterussiske aktivister med å dokumentere overgrepene som nå foregår. Samtidig krever Lindeman at Norge tar initiativ til at de ansvarlige blir straffeforfulgt internasjonalt, hvis ikke Hviterussland selv gjør det.

Fakta om Svetlana Tikhanovskaja

* Opposisjonens presidentkandidat som ifølge offisielle resultater fikk 10,1 prosent av stemmene i valget i Hviterussland 9. august.

* 37 år gammel, engelsklærer og oversetter, tidligere hjemmeværende.

* Gift med den populære bloggeren Sergej Tikhanovskij, som sitter fengslet.

* Befinner seg nå i eksil i Litauen.

* Krever president Aleksandr Lukasjenkos avgang og nyvalg, og sier at hun er klar til å overta som president. Hun har sagt at noe av det første hun vil gjøre da, er å lyse ut nyvalg.