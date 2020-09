annonse

Kjære NRK. Tusen hjertelig takk for at dere lot en representant for en av verdens mest forfulgte grupper endelig få slippe til med sitt perspektiv hos dere. Jeg sikter til debatten torsdag 3. september, der lederen for Ex-muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel, deltok som debattant.

Samtidig har jeg noen spørsmål til dere som er relatert til beslutningen deres om å slippe til Yucel. Jeg mener spørsmålene, samt eventuelle svar dere måtte ha på dem, er av offentlig interesse. Den røde tråden som binder spørsmålene sammen, er at det for meg (og mange andre) fremstår som om NRK til nå bevisst har ignorert stemmene til eks-muslimer.

Eks-muslimer er i dag som nevnt en av verdens mest forfulgte grupper. I dag er det hele 12 land som har dødsstraff for personer som forlater islam. I tillegg er det mange eks-muslimer som lynsjes uten lov og dom. Også her i Norge er eks-muslimer en utsatt gruppe. Jeg kjenner personlig til at lederen for Ex-muslims of Norway (Yucel) selv har fått flere drapstrusler etter at organisasjonen ble stiftet, både fra islamister og fra venstreradikale her i Norge. Walid al-Kubaisi, som jeg nevner under, ble i tillegg til å få utallige drapstrusler også utsatt for drapsforsøk. Jeg kjenner personlig flere eks-muslimer i Norge som har blitt utsatt for vold for å ha forlatt religionen, for å ikke bruke hijab, og for å ikke holde fasten.

Spørsmål: Hva var grunnen til at dere valgte å invitere Yucel til en debatt om Sian og ytringsfrihet sist torsdag?

Spørsmål: Hva er grunnen til at representanter for denne gruppen til nå har vært nesten helt fraværende i deres produksjoner om saker som berører dem (for eksempel hijab og ramadan)?

Den norske dokumentfilmskaperen Deeyah Khan har laget hele 4 prisbelønte dokumentarer. Nrk har valgt å vise to av disse «Jihad – hellige krigere» og «I møte med fienden». De to andre dokumentarene hun har laget er «Banaz: A Love Story» (som handler om hvordan Banaz ble drept av sin egen familie i London fordi hun forelsket seg i «feil» man) og «Islam’s Non-Believers» (som handler om forfølgelse og vold mot eks-muslimer verden over). Jeg legger til grunn at dette er bevisste valg dere har tatt, siden det er rimelig å anta at dere var fullt klar over disse dokumentarene, gitt Deeyah Khans tilknytning til Norge, samt at hennes første film (om Banaz) fikk Emmy-prisen for beste internasjonale dokumentar i 2013.

Spørsmål: Hva er grunnen til at dere valgte å ikke vise Deeyah Khans dokumentar om æresdrapet på Banaz?

Spørsmål: Hva er grunnen til at dere valgte å ikke vise Deeyah Khans dokumentar om forfølgelsen av eks-muslimer?

Norge var hjemlandet til Walid al-Kubaisi fra han kom til Norge som flyktning fra Irak i 1986, og til hans død i 2018. I denne perioden rakk han blant annet å publisere 8 bøker, gi ut en dokumentarfilm som er oversatt til minst 20 språk, få anerkjennelse som en viktig intellektuell ved å bli utnevnt til statsstipendiat, og få Fritt Ords honnørpris for sitt viktige arbeid for det frie ord. I tillegg var han styremedlem i organisasjonen Ex-muslims of Norway helt siden de ble stiftet i 2016. Et søk på navnet hans i Nasjonalbibliotekets arkiver gir hele 2.518 treff i norske aviser. Derimot er han nærmest fraværende hvis man søker i arkivene til Nrk.

Spørsmål: Hva er grunnen til at en så viktig stemme som Walid al-Kubaisi slapp gjennom kanalene deres kun ved 4 anledninger?

Til slutt: Dette innlegget er først og fremst en takk til dere for at dere valgte å slippe Yucel til i Debatten. Jeg håper dere fremover benytter dere av personer med hans perspektiv når dere innhenter kommentarer om saker dere dekker der det er relevant. Eller nei, stryk det siste. Vi tar det heller som et siste spørsmål.

Spørsmål: Kommer NRK fremover til å inkludere også eks-muslimers ståsted når de dekker saker der nettopp deres synspunkter og erfaringer er en viktig del av helheten?