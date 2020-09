annonse

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake på en meningsmåling i Nord-Trøndelag, i kjølvannet av det omdiskuterte årsmøtet i fylkeslaget.

Det fremgår av meningsmålingen, som er utført av Sentio for Trønder-Avisa, at 27,1 prosent av velgerne i Nord-Trøndelag at de vil stemme på Ap. Det betyr i så fall en tilbakegang på 7,1 prosentpoeng relativt til valget i 2017.

Senterpartiet får på sin side støtte fra 33,1 prosent av velgerne, og går frem 8,7 prosent i forhold til 2017-valget.

– Velgerne tar aldri feil, dette er et uttrykk for tapt tillit, sier nyvalgt fylkesleder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, som 29. august ble valgt til vervet i det sammenslåtte fylkeslaget, etter at Trond Giske ble vraket som toppkandidat.

Til tross for at Nord- og Sør-Trøndelag nå er slått sammen til Trøndelag, består de gamle fylkene som valgdistrikter.