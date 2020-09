annonse

Helsedirektoratet er skeptisk til at Sarpsborg kommune politianmeldte arrangørene av et muslimsk arrangement i Skjeberg for brudd på smittevernloven.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener slike tiltak kan skremme folk fra å melde fra om smitteutbrudd.

– Det er viktig for oss at folk sier fra og bidrar til smitteoppsporing ved et utbrudd og ikke er redd for represalier eller å bli politianmeldt, sier Nakstad til NRK.

Kommunen mener imidlertid det store utbruddet i både Sarpsborg og Fredrikstad skyldes deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter, og valgte derfor å politianmelde arrangørene.