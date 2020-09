annonse

annonse

Norge har de siste to ukene hatt over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere. Dermed er vi strengt tatt på rødt nivå.

Med 1.126 nye smittetilfeller de siste to ukene, har Norge passert grensen for å bli vurdert som et rødt land, skriver NRK.

Grensen norske myndigheter bruker for å bestemme hvorvidt et land er rødt eller ikke, ligger på 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

annonse

For Norges del tilsvarer det 1.084 nye smittetilfeller de siste to ukene. Folketallet det beregnes fra er 5.421.241 personer. Dermed har Norge en smittesituasjon på rødt nivå, med 20,77 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Norge innførte tidligere i år kriterier for hvilke land man fritt skal kunne reise til og ikke, uten å måtte sitte i karantene ved hjemkomst. Alle reisende som kommer fra «røde land» blir ilagt 10 dagers innreisekarantene.

Norge når «rødt» nivå som følge av flere store utbrudd, blant annet i Fredrikstad, Sarpsborg og i Bergen.

annonse

Men ordningen med røde og gule soner gjelder foreløpig ikke innad i Norge.

Det ventes at Norge passeres Sverige i antall smittetilfeller per innbygger om få dager, hvis det ikke allerede har skjedd.

Les også: Har Tegnell hatt rett hele tiden?