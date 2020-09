annonse

annonse

Tiden er inne for å rive seg løs fra religiøs tvang! Støtt eksmuslimer og alles rett til å tenke fritt! – Din tanke er fri uansett hva imamer måtte si!

Det må være lov for hvert menneske å ha sin tro i fred. Skaper noen ufred fordi de ikke tåler motforestillinger og ikke kan akseptere andres tro, er det en stor svakhet, og hvis det resulterer i vold, må de ta konsekvensen av det. Å reagere med hevn i stedet for motargumenter, er primitivt – og fører til gjengjeldelser.

Sett utenfra kan det virke som om muslimske barn og unge vokser opp med en streng justis, og læres opp til å reagere med krenkelse, pøbelstreker og vold på motforestillinger om dogmene i islam. Når makthegemoniet er under press, ser vi at kyniske islamske ledere bruker alle mulige midler for å hindre at makten rakner. Reaksjonene vitner klart om utenforskap i en fremmed verden. Triste greier!

annonse

Om noen hevder at Koranen er menneskeskapt og ikke kan være Guds ord til menneskene, går muslimer i svart, og blir truende, og det som verre er. Det er noe mange nordmenn har erfart i jobbsammenheng og privat.

Les også: Det måtte en eks-muslim til for å minne nordmenn om verdien av ytringsfriheten

At ekstreme predikanter for politisk islam kan finne på å bruke barn og unge som fotsoldater når de finner seg tjent med det, er ikke noe nytt.

annonse

Et lite tilbakeblikk: I 1992 innrømte, endelig, Den katolske kirke at Galileo Galilei hadde rett i at Jorda ikke er verdens midtpunkt, og at Jorda sammen med de andre planetene i vårt solsystem går i bane rundt vår sol – i galaksen Melkeveien, som vi vet i dag.

Hva Gud i egentlig forstand er, eller kan være, eller om Gud i hele tatt finnes, er det umulig for mennesket å ha fakta om. Det mest sannsynlige er i hvert fall at mennesket ikke er skapt i Guds/Allahs bilde, som mann og kvinne, men at Gud/Allah er skapt i menneskets bilde for å oppnå håp, innflytelse, makt og rikdom.

Det utspekulerte motiveringsknepet for å få det til, er fortellingen om Guds/Allahs belønnings- og straffesystem. Alle truslene om evig pine og helvete – og paradis for de gudfryktige – er dresserende virkemidler mange ikke tør å ignorere. Og hvis noen opponerer, har vi utallige eksempler på at det er kort vei til avstraffelse før Gud/Allah overtar.

Blasfemiparagrafen er avskaffet i Norge. Vi behøver ikke å bøye oss for innfallene til Guds voktere, og vi har lov å ha våre egne forestillinger om hva vi mennesker er, og hva vi tror, og hva vi tror vi vet – og er, og gi uttrykk for det.

Vi vet, udiskutabelt, mer i dag enn det Muhammed gjorde.

Med den kunnskapen vi har, kan vi med sikkerhet vite at det ikke kan være en originalversjon av Koranen på steintavler skrevet på arabisk i himmelen slik muslimene hevder.

annonse

At Jorda er som ei litt flattrykt kule er et faktum, og ikke noe vi bare kan avfeie som en mening. Koranens framstilling av himmelen, himlene, er ikke korrekt i noen forstand, og ikke et uangripelig faktum, men en persons tanker, mening, om hvordan verden var «skrudd» sammen.

Den himmelen Muhammed og Den katolske kirke mente å ha kjennskap til på 600-tallet, eksisterer ikke – og eksisterte ikke. Med sine kikkerter så Galileo Galilei cirka tusen år senere, fra 1592, at den ikke var slik de mente. Men det var ikke god latin på den tiden å mene noe annet enn at Jorda var verdens midtpunkt.

Galileo trodde på Gud, men ikke Den katolske kirkes gud. Galileo Galilei ble utsatt for en regulær kjetterprosess i 1632 i forbindelse med inkvisisjonen.

For å berge livet måtte Galilei avsverge at Jorda går rundt Sola. – Også på den tiden ble noen som visste bedre, truet til taushet – og fant det lurest å holde ting for seg selv.

Det var en innrømmelse som satt langt inne da Den katolske kirke i 1992 endelig krøp til korset og offentliggjorde at den tok feil, og at Galilei hadde rett. En slik innrømmelse kan føre til tvil om andre sannheter i kristendommen. Den katolske kirken tok likevel sjansen på det. Den innså at saken var overmoden.

Vi får håpe at noen muslimske vitenskapsmenn/-kvinner, tør å være like modige som Galileo Galilei og tør hevde at den himmelen Muhammed så opp på, ikke kunne være slik han mente den var. Hvis de møter for mye motbør av de sekteriske, stokk konservative muslimske lederne, og tvinges i kne og finner det lurest å gå tilbake på hva de har sagt, kan de ta en litt omformulert Galilei og mumle for seg selv: «Men Muhammed tok feil….»! – Kanskje kommer det en innrømmelse fra de mest framtredende muslimske lederne om 400 år.

Eksmuslimer og muslimske tvilere fortjener støtte for å ha turt å fortelle om sine erfaringer og opplevelser. Det koster å oppheve sin selvsensur.

Myndighetene må forlange at imamene i Norge offentlig bekjentgjør at ingen som ikke lenger regner seg som muslimer, kan fortelle om det uten å bli utsatt for represalier.

I våre kirker er gudstjenesten i hovedsak på norsk. Det er slutt på tiden da alt foregikk på latin, et språk bare noen få kunne. Etter innføringen av den lutherske ortodoksien kunne nordmennene lese Bibelen på norsk i sine hjem. Det er mye som tyder på at det var årsaken til at store deler av den voksne befolkningen i Norge var flinke til å lese også før den obligatoriske konfirmasjonsundervisningen og allmueskolen ble innført i 1739.

Les også: Cemal Knudsen Yucel: – Det er de som fordømmes av islam som er ofrene

Imamer som taler og rettleder, må også uttrykke seg på norsk slik at alle nordmenn kan forstå hva som blir sagt i moskeene. Hvis imamenes tale er på arabisk eller språk få nordmenn kan, er det et bevis på utenforskap og kan ødelegge for ønskelig assimilering. Vi kan ikke godta at det imamene sier må tolkes om til norsk.

Med en slik ordning blir det lettere å kontrollere om det som framføres er på kant med de norske lovene. Mistenkeliggjøring og uro kan hindres. Det må gjøres klart at hvis imamene ikke innordner seg, ødelegger det for videre opphold i Norge.

Myndighetene må slå ned på religiøs praksis som skaper utrygghet, og som strider mot våre norske lover. Med lov skal landet bygges og ikke med ulov ødelegges.

Politikerne må tørre å innse hva islam i det norske samfunnet har ført til. De må snakke med folk som i det daglige er berørt av muslimske miljøer, eller som har vært, eller er innenfor.

Politikerne har lenge nok latt seg informere av selvoppnevnte representanter for muslimene, men de er ikke representative for den tause majoriteten blant dem. Det er som å la prester fortelle om hva nordmenn som regnes som kristne, tror – og hvordan de er.

Muslimene må vise i praksis at islam er fredens religion før de kan regnes som troverdige!