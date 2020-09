annonse

Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) styre tviler svært så betydelig på om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet. De lener seg på Redaktørforeningen som to ganger har avslått Resetts søknad.

I avslaget de publiserer på sin publisistiske nettside står det: – På bakgrunn av de undersøkelser som er foretatt og redegjort for mener hovedstyret det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet. I den forbindelse viser MBL også til Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås’ søknad om medlemskap. Her konkluderes det at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.»

Så egentlig tviler de vel mest på egen integritet, siden de ikke begrunner avslaget selvstendig og konkret. Og hvis de virkelig er i tvil, hvorfor ikke gi Resett en tidsbestemt sjanse på gitte premisser? MBL skriver jo høyt oppe i avslaget at de i utgangspunktet ønsker nye medlemmer.

Søknaden om opptak i MBL var nok for Resett en metode for å 100 prosent bevissikre at «Festningen Medie-Norge» er lukket via alle bakdører. Som redaktør Lurås sier: – Det er de samme menneskene fra de samme mediebedriftene som sitter i hovedstyret i MBL som også sitter i Redaktørforeningen. Og det er et sett privilegier og legitimitet gjennom Presseforbundet de prøver å holde Resett vekk fra. Derfor er avslaget også fra MBL helt som forventet.

Publisistisk virksomhet – hva er det?

MBL skriver at de i utgangspunktet ønsker publisistiske virksomheter velkommen. Hvis MBL er i tvil, har de mange muligheter for på undersøkende og gravende (journalistisk) vis finne ut om Resett oppfyller kravene til en såkalt publisistisk virksomhet.

Det de ikke har gjort er å fremvise noe annet enn henvisninger, generell prat og «betydelig» bekymring. De bedyrer at de har lagt ned et grundig arbeid som grunnlag for styrets behandling. Men de vil ikke si noe konkret om hvorfor Resetts søknad blir avslått. Redaktørforeningen hostet, etter hvert, i det minste opp et par artikler som eksempel på hvorfor Resett ikke fortjente å være medlem av redaktørforeningen.

Hvorfor ikke gi Resett hjelp, MBL?

Hvis arbeidet er gjort så grundig burde det være lett å gjengi kloke og gode argumenter med konkrete henvisninger til hva som er galt med Resetts publisering. Argumenter som er så gode at alle forstår dem med mange henvisninger og eksempler. Slik det står nå forblir den informasjonen hos styret. Det er interessant i disse tider da alt skal dokumenteres, behandles, lagres og begrunnes inn i det advokatuomtvistelige, sånn ellers i offentlig sektor.

At det finnes uheldige publiseringer i oppstarten av Resett har Lurås vært ærlig på. Men hva med for eksempel det siste året, hva er så kritikkverdig i Resetts siste år av publiseringer at MBL tviler betydelig på Resett? Enn si publiseringer etter søknad? Er ikke fremtiden viktigst? Ap var en gang et kommunistisk parti. Og andre medier har drevet folk til stupet. Som Dagbladet i rasismeanklagene mot ambulansesjåfør Schjenken, Dagbladet ble dømt for æreskrenkelser mot Schjenken.

MBL kunne, siden de bedyrer at de er i tvil, ha gitt Resett et prøvemedlemsskap. Et medlemskap på konkrete betingelser. Med en prøvetid, slik man får når man blir ansatt. Som arbeidstager er stillingsvernet ditt svakt i denne perioden.

Hvorfor vil ikke MBL, som sier de ønsker publisistiske virksomheter velkommen, gi Resett en slik sjanse? De sier at de ønsker søkere velkommen så lenge de oppfyller kravene deres. De mener det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene de setter. De er med andre ord ikke helt sikre. Men de vil ikke komme med konkrete eksempler som rettferdiggjør så mye som en flik av deres tvil.

Da er det eneste redelige å gi Resett en sjanse. Og siden MBL er i tvil burde Resett i første rekke bli gitt muligheten til et medlemskap på prøve. Begrepet publisistisk virksomhet bør ikke være bevegelig, men så forståelig at det er lett for både organisasjonen, medlemmer og søkere å vite hva man kan og hva man ikke kan gjøre.

Resett er et speil, at det er heslig er ikke Resetts feil!

Et av Resetts hovedanliggende er å stille et speil opp foran det etablerte, vise så mange som mulig hvor ideologisk forkvaklet deler av samfunnet er. Ofte er det morbide støttet av de som skal formidle sannheten journalistisk. Taktikken til MSM og deres brødre har siden dag en vært å mistenkeliggjøre Resett. Resetts vekst satte etter Resetts press på samfunnet et større fokus på Norges få alternative medier. Siden flere vet om dem nå, er det for de etablerte viktigere enn noensinne å diskreditere dem. De har allerede alle råd og organisasjoner for å gjøre det. Og i den lille klanen som frekventerer dem er det bred enighet om å bestå. Derfor er det i dag vanlig at journalister flyter mellom stillinger i forskjellige MSM publikasjoner. På lojalt vis. For de ligner hverandre. Stort sett.

Ikke MBL, men BLM …

Som er det Resett skriver ikke en søken etter sannhet, men en diabolsk fordekt og overdrevet sannhet som skal fungere som en hundefløyte for alle de gærne leserne. Slik at de klikker, samler seg med ljåer og balltre for å brenne ned samfunnet.

Vent litt … det der minner meg om noe. Ikke MBL, men BLM. Det er jo venstresiden som i dag ødelegger og herjer. Kommunister har kuppet Black Lives Matter. Helt utilslørt. Innrømmer det offentlig. Til stilltiende jubel i de mange presserom og presseorganisasjoner i Norge og Vesten.

Documents ufrivillige dilemma

At Document er medlem av Redaktørforeningen må være like vanskelig for både foreningen og Document. Alle som leser Document vet at forskjellene mellom Resett og Document er langt mindre enn de to og et hvilket som helst annet media i Norge. Samtidig er Document og Resett ganske forskjellige. Det sier i grunnen alt.

Document er i mine øyne Norges nest beste publisistiske virksomhet. Jeg har stor glede av å følge dem. (Bare synd Karine Haaland forsvant.) Men nå er de innenfor og Resett utenfor. Hva tenker Document om det? Føler de seg vel med det?

Taktikken

Men det er det at folk ikke skal vite, og at de fleste av dem faktisk ikke vet om alternative mediers egentlige innhold, som er de etablertes siste taktiske grep. Middelet er å sverte dem så mye at folk ikke vil eller orker å sjekke det opp. Det er jo «galt». Informasjonskanalene og kredibiliteten og statsstøtten må tviholdes på. Brunbeising av utenforstående elementer og ensrettingen av samfunnsforståelse må for all del ikke opphøre før den «alternative» fienden er fordrevet til pressestøttens avgrunn. Heil til den Medsammensvorne Belærende Løgnpressen.