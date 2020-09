annonse

Frp går hardt ut mot forsøk på å innføre pronomenet «hen».

Et politisk flertall i Stavanger, bestående av Ap, MDG, FNB og SV, har nylig stemt for et forslag om at ordensreglementet i Stavangerskolen endres slik at alle kjønnede pronomen, det vil si «hun» og «han», fjernes til fordel for «hen». Det rapporterer Aftenbladet.

«Hen» er et nylig konstruert pronomen som brukes av folk som hevder at de hverken er menn eller kvinne. Ordet er ikke å finne i noen offisiell ordbok, og Språkrådet fraråder bruken.

– Vi vet at det finnes både elever og lærere som ikke lar seg definere som en han eller hun, hevder SVs gruppeleder Eirik Sakariassen.

– Helt latterlig

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) er ikke imponert over forslaget.

– Dette er helt latterlig. Det hadde fungert like godt å bytte ut ordet med «elevene» i stedet. Ingen på skolen hadde følt at det var problematisk. Dette handler ikke om å inkludere, det handler om en omkamp om innføring av et tredje kjønn, sier Steffensen til Nettavisen.

Nye utfordringer

Partiene Ap, SV, Rødt og MDG har alle stemt for å innføre en tredje kjønnskategori. Stortinget har imidlertid sagt nei til dette både i 2016 og 2019.

Steffensen påpeker at dersom det innføres et ytterligere kjønn, vil dette kunne få konsekvenser for kjønnspoeng ved universiteter, krav i militæret eller opptakskravene på Politihøyskolen.

– Hvis dette skal være noe flytende, basert på hva folk selv opplever, da må de nok legge vekk den gamle kjepphesten om kjønnskvotering, sier han.

