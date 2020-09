annonse

Lederen i Senter for sekulær integrering (SSI), Shakeel Rehman, mener at Rødt promoterer vold.

– Resultatet er at i dette miljøet rundt Rødt Oslo og Sofia Rana blir vi liberale, antivoldelige antirasister med minoritetsbakgrunn stemplet som «husnegre», «forrædere», «slikker nazistøvler» «sinnsforvirret», «like islamhatende som SIAN» og «selvhatere» når vi sier ifra, skriver han i Utrop, og tilføyer:

– Sofia Rana har pakistansk-norsk bakgrunn og vet godt hvor fanatisk deler av det religiøse miljøet er mot blasfemi, og at vi har fått små dødskulter i Norge på grunn av hatet mot blasfemikere. Til tross for dette, er Sofia Rana med på å arrangere eller oppfordre til disse motdemoene, når hun vet at fanatiske religiøse også vil finne veien dit.

Rehman skriver at Sofia Rana benyttet seg av slagordet «ingen rasister i våre gater» i sosiale medier samme dag som Lars Thorsen ble slått ned i Bergen. Han sier videre at istedenfor å ta avstand fra vold, bagatelliserte hun voldshendelsen, og skrev følgende: «Jeg synes SIAN sine ytringer, og at politiet forsøker å hindre motdemonstrasjoner, tar fra folk fløyter så de ikke kan overdøve og bruker tåregass på barn, er verre enn at Lars fikk en på tygga. Uten at jeg støtter at han fikk det.»

Han skriver også at det å skylde på politiet er kopiert ordrett fra de anonyme og voldelige motarrangørene «Oslo mot Rasisme (OMR)», noe som viser at Rødt Oslo vet hvem de er, og har et samarbeid med dem.

– Å stemple politiet for at de «bruker tåregass på barn» er en demonisering som skaper ytterligere sinne og vold mot politiet, istedenfor å ta selvkritikk på at OMR og Rødt var med på å hisse opp de samme unge til å tro at det er greit å kaste steiner på politiet fordi «de beskytter rasister», skriver han, og legger til:

– Både OMR og Rødt Oslo opptrer uansvarlig, samtidig som kunnskapen om Norges lover er svak. Dette forplanter seg nedover i deler av den muslimske befolkningen når ledere med definisjonsmakt i miljøet feilinformerer dem om hva ytringsfrihet og demokrati innebærer.