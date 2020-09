annonse

Et debattmøte mellom muslimske teologer og Stopp islamiseringen av Norge (Sian) vil bli avholdt i Drammen 24. oktober.

Kommunepolitiker i Drammen, Yousuf Gilani (V), er svært positiv til møtet, skriver Vårt Land.

– Det som er viktig, er at dialogmøtet ikke skal være et møte hvor vi skal få Sian til å elske islam, men det er et første steg for å øke forståelsen for muslimer og islam, sier Gilani.

Gilani og øvrige medlemmer av arbeidsgruppen har brukt flere måneder til å planlegge debatten og har nå datoen klar. Det kan være maks 80 publikummere til stede under debatten.

– Vi skal ha en likevekt mellom de som sympatiserer med og støtter SIAN, og de som ønsker en stemme for islam, sier Gilani.