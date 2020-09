annonse

Bare noen uker etter å ha bidratt til å forhandle frem en fredsavtale mellom Israel og De forente arabiske emirater (UAE), er president Trump blitt nominert til Nobels fredspris 2021.

I et eksklusivt intervju med Fox News kommer det frem at det var Frp-politikeren og parlamentsmedlemmet Christian Tybring-Gjedde som fremmet nominasjonen. Tybring-Gjedde viser til Trumps innsats for å løse langvarige konflikter over hele verden.

– Jeg mener han har gjort mer for å forsøke å skape fred mellom nasjoner enn de fleste andre nominerte til fredsprisen, sa Tybring-Gjedde til Fox News.

Nøkkelrolle

Tybring-Gjedde begrunner sitt nominasjonsbrev til Nobelkomiteen med at Trump-administrasjonen har spilt en nøkkelrolle i etableringen av det diplomatiske forholdet mellom Israel og De forente arabiske emirater:

– Ettersom det forventes at andre land i Midtøsten vil følge i fotsporene til De forente arabiske emirater, kan denne avtalen være en game changer som vil gjøre Midtøsten til en region med samarbeid og velstand, skrev han.

Fredsbygger

Tybring-Gjedde argumenterer videre med at Trump har spilt en viktig rolle i å forsøke å løse langvarige konflikter verden rundt.

– Presidenten har spilt en nøkkelrolle i å legge til rette for kontakt mellom motstridende parter og skape en ny dynamikk i andre langvarige konflikter, som grensestriden i Kashmir mellom India og Pakistan, konflikten mellom Nord- og Sør-Korea, i tillegg til å håndtere atomspørsmålet i Nord-Korea, skrev han.

Tilbaketrekninger

Tybring-Gjedde berømmet videre Trump for å trekke tilbake et stort antall tropper fra Midtøsten.

– Trump har faktisk brutt opp en 39 år gammel rekke av amerikanske presidenter, enten ved å starte en krig eller ta USA inn i en internasjonal væpnet konflikt. Den siste presidenten som unngikk å gjøre det, var fredsprisvinneren Jimmy Carter, skrev han i nominasjonsbrevet.

Ingen fan

Til Fox News sier Tybring-Gjedde at han på ingen måte er en fan av den amerikanske presidenten, men at Nobelkomitéen må være objektiv i sine vurderinger på tross av Trumps opplagte mangler.

– Jeg er ikke en stor Trump-tilhenger. Komitéen bør se på fakta og dømme ham etter fakta – ikke hvordan han oppfører seg noen ganger. Folket som har mottatt fredsprisen de siste årene har gjort mye mindre enn Donald Trump. For eksempel gjorde Barack Obama ingenting, sa han.