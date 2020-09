annonse

I en oppdatering fra Folkehelseinstituttet (FHI) går det frem at antallet personer som har blitt smittet med coronaviruset steg til 728 nye personer sist uke, mot 377 smittede i uke 35.

Andelen positive blant de testede har vært under 1 % siden uke 19, men var nær fordoblet den siste uken mot uken før (0,86 % i uke 36 mot 0,44 % i uke 35). Fylkesoversikten viser at Viken hadde høyest andel positive prøver i uke 36 (1,9 %), mens Oslo hadde høyest andel i uke 35 (1,0 %), skriver FHI.

– Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå generelt i befolkningen. Økningen i antall meldinger om smittede personer skyldes for en stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I løpet av uke 36 har Folkehelseinstituttet blitt informert om 8 bekreftede utbrudd som har blitt fulgt opp av kommunehelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Utbruddene var knyttet til undervisningsinstitusjoner, husstander, private arrangementer, arbeidsplasser og omsorgsboliger.

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus og intensivavdelinger eller covid-19-assosierte dødsfall. En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere smittede med mildere symptomer, fortsetter Vold.