Erna Solberg fremstår ikke som naiv, men som en ryggløs og feig opportunist som klamrer seg til makten.

Høyres programkomite presenterte mandag et utkast til partiets valgprogram. Som ventet varslet partiet en innstamming i asylpolitikken.

Blant forslagene var å primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene og å være pådriver for avtaler hvor mennesker med reelt beskyttelsesbehov får opphold i tredjeland, og benytte bistandsmidlene som et verktøy for å oppnå enighet eller inngå slike avtaler.

Partiet varslet også at de ville returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge, og at flyktninginvanndring til Norge hovedsaklig skal skje gjennom uttak av koteflyktninger. Høyre ville også utrede et system der sårbare flyktninger kunne omplasseres til tredjeland.

To dager senere stod Morialeiren i brann. Lenger gikk det ikke, før Høyre slapp alt de hadde i hendene og skyndet seg sammen med Krf og Venstre for å hente nye migranter til Norge.

To dager

Kort oppsummert ville partiet på mandag ha en asylpolitikk der det nesten ikke ville være mulig for å personer uten reelt beskyttelsesbehov å komme på norsk jord. To dager senere åpnet de likevel for å hente migranter med tvilsomt beskyttelsesbehov.

Dette er ikke hodeløs naivisme, men kynisk og kalkulerende. Erna Solberg og Høyre ser ut til å satse på at velgerne har hukommelse som en gullfisk, samtidig som hun er så ryggløs og opportunistisk at hun er villig til å gjøre hva som helst for å holde seg ved makten.

For regjeringen vet godt hva de gjør. De 50 som nå kommer til Norge er personer som levde trygt i Tyrkia, men som likevel dro videre til Europa. De kommer på bekostning av reelle kvoteflyktninger, med reelle beskyttelsesbehov.

Og som stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) understreker overfor NTB, er det åpenbart at Høyre lar seg presse av miniputtpartiene Venstre og Krf.

Lange røtter

Denne prinsippløse holdningen har lange røtter. Forskjellen mellom Erna Solbergs regjeringstid og hennes forgjenger Jens Stoltenberg har alltid vært iøynefallende. Begge er i utgangspunktet maktpolitikere. Men for Stoltenberg var makt noe som skulle brukes, for å opprettholde og videreføre det han så på som moderne sosialdemokratisk politikk. Derfor sa han i sin tid ja til gasskraftverk og valgte å gå ut av regjering i 2001, og han sa konsekvent nei til Sosialistisk Venstreparti (SV) sine mange forsøk på å få en mykere asylpolitikk under hans regjeringstid fra 2005 til 2013.

Med Solberg er det omvendt. Hun har gjennom sine nå syv år i regjering først og fremst demonstrert at hun er villig til å gjøre hva som helst for å klamre seg til makten. Det har fungert på den måten at regjeringen har blitt sittende, men har i motsetning til Stoltenbergs regjeringstid skapt dype sår mellom partiene på borgerlig side av norsk politikk. Der det fortsatt er helt utenkelig for Senterpartiet å snakke om noe annet enn rødgrønt samarbeid, er det samtidig helt utenkelig for Frp igjen å skulle gå i regjering med Venstre. Det sier mye om arven Erna Solberg kommer til å etterlate seg.

Dessverre det ikke bare samarbeidsklimaet på høyresiden hun har ødelagt ved å klamre seg til masta. Hun fører også en politikk som vil videreføre masseinnvandring til Norge som hverken er kulturelt eller økonomisk bærekraftig.

Det er derfor ingen grunn til å tro Høyre på deres partiprogram. All snakket om strammere innvandringsprolitikk er nettopp det: Bare snakk.